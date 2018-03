Amerykanie odkryli dziwną galaktykę. Nie ma w niej czarnej materii

Amerykańscy naukowcy odkryli dziwnš galaktykę, w której jest mało lub nie ma w ogóle ciemnej materii.

Dotychczasowy model fizyczny wszechœwiata zakładał, że w typowych galaktykach spiralnych ciemna materia była spoiwem grawitacyjnym występujšcym w znacznie większych iloœciach niż materia normalna. Istnienie hipotetycznej czarnej materii nieemitujšcej i nieodbijajšcej promieniowania elektromagnetycznego wynikało z wyliczenia stosunku masy galaktyki do energii, z jakš się obraca.

W sierpniu 2006 r. naukowcom udało się odnaleŸć w gromadzie galaktyk 1E0657-558 obszary soczewkujšce grawitacyjnie, w których nie znajdujš się gwiazdy ani gaz. Odkrycie to uznano za pierwszy dowód empiryczny istnienia nieznanej materii nieoddziałujšcej ze zwykłš materiš.

Większoœć astrofizyków uznaje, że znany nam wszechœwiat jest wypełniony ciemnš materiš zarówno w przestrzeni międzygwiezdnej wewnštrz galaktyk, jak i w ogromnych pustkach między galaktykami. Ten hipotetyczny model kosmologiczny zakłada, że ciemna materia jest najważniejszym czynnikiem wpływajšcym na ewolucję wszechœwiata, w tym powstawanie galaktyk, ich kształt i prędkoœć obrotu wokół własnej osi.

Błędna hipoteza?

Sš też badania, które częœciowo kwestionujš istnienie ciemnej materii. Na przykład w tej częœci Drogi Mlecznej, w której znajduje się nasz Układ Słoneczny, ciemna materia nie jest obecna, mimo że przewiduje to teoretyczny jej wpływ na prędkoœć rotacji gwiazd. Gdyby była obecna, to w naszym fragmencie galaktyki powinno się znajdować pomiędzy 0,4 a 1 kg ciemnej materii w przestrzeni równej objętoœci Ziemi. Tymczasem European Southern Observatory wyliczyło, że zawartoœć ciemnej materii wynosi od 0 do 0,07 kg w objętoœci o rozmiarach Ziemi, co podważa modele zwišzane z ciemnš materiš.

Czy zatem hipoteza zakładajšca istnienie ciemnej materii może być błędna? Wiele zamieszania wprowadzajš najnowsze obserwacje odległej o 65 mln lat œwietlnych od Ziemi niezwykłej galaktyki NGC1052-DF2, w której ku zdumieniu naukowców prawdopodobnie nie ma ciemnej materii. Jako dowód jej istnienia wskazuje się zazwyczaj nieoczekiwanie szybkie prędkoœci, z jakimi gwiazdy wirujš wokół centrum swoich galaktyk, i jak te galaktyki poruszajš się w gromadach.

Większoœć znanych nam galaktyk spełnia te parametry fizyczne. Ale tylko jedna galaktyka NGC1052-DF2 wyłamuje się z tej zasady. Bioršc pod uwagę jej masę – 200 mln razy większš od masy Słońca – oczekuje się, że będzie zawierała 300 razy więcej ciemnej materii niż normalnej. To odpowiednik ok. 60 mld mas Słońca zawartych w ciemnej materii, której zwyczajnie nie ma.

Zdumiewajšca galaktyka

Zespół astronomów pod kierownictwem prof. Pietera van Dokkuma z Uniwersytetu Yale zbadał dziesięć najjaœniejszych gromad kulistych w tej galaktyce i zmierzył ich prędkoœci. Im większa jest masa w galaktyce, tym szybciej klastry powinny się wokół niej poruszać. Jeżeli w galaktyce obecna jest ciemna materia, klastry powinny się poruszać stosunkowo szybko. Tymczasem w NGC1052-DF2 klastry poruszały się powoli, wskazujšc całkowity brak ciemnej materii.

Naukowcy nie wiedzš, jak mogła powstać taka galaktyka. Uważa się, że większoœć galaktyk tworzy skupiska ciemnej materii, więc galaktyka, która jest jej pozbawiona, jest trudna do wyjaœnienia.

– Ten obiekt jest zdumiewajšcy: gigantyczna plama, ale tak rzadka, że można przez niš dostrzec znajdujšce się za niš galaktyki – podkreœla van Dokkum – to dosłownie przezroczysta galaktyka.

Odkrycie galaktyki bez ciemnej materii wzbudziło poruszenie w œwiecie nauki. Dotychczas tylko niewielka grupa naukowców kwestionowała istnienie ciemnej materii. To zwolennicy alternatywnej teorii, zwanej zmodyfikowanš dynamikš newtonowskš, w skrócie MOND. Tłumaczy ona szybkoœć ruchu gwiazd w niektórych galaktykach wyłšcznie za pomocš procesów grawitacyjnych, bez potrzeby przyjmowania istnienia ciemnej materii.

Krytycy tej teorii podkreœlajš, że MOND tłumaczy procesy zachodzšce tylko w nielicznych galaktykach. Prof. Pieter van Dokkum uważa jednak, że przypadek NGC1052-DF2 może być reprezentatywny dla reszty wszechœwiata i może przewrócić naszš wiedzę o ewolucji wszechœwiata do góry nogami.