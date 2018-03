Hawking: Mój cel jest prosty - zrozumieć Wszechświat

W wieku 76 lat zmarł Stephen Hawking - słynny astrofizyk i popularyzator nauki. Co mówił o Wszechœwiecie, obcych i kobietach? Poniżej kilka cytatów z wypowiedzi naukowca, który stał się nie tylko ikonš współczesnej nauki, ale również bohaterem popkultury.

"Mój cel jest prosty. Chodzi o całkowite zrozumienie Wszechœwiata, dlaczego jest taki jest i dlaczego w ogóle istnieje" - fragment ksišżki "Wszechœwiat Stephena Hawkinga".

"Moja rada dla innych niepełnosprawnych brzmi: skupcie się na rzeczach, w robieniu których niepełnosprawnoœć wam nie przeszkadza i nie żałujcie tego, co wam uniemożliwia. Nie pozwólcie, aby wasz duch był niepełnosprawny tak jak wasze ciało" - w rozmowie z "New York Times" w 2011 roku.

"Zauważyłem, że nawet ludzie, którzy uważajš, że wszystko zostało już gdzieœ zapisane i nic nie możemy zmienić, rozglšdajš się, zanim przejdš przez ulice" - fragment ksišżki "Czarne dziury i wszechœwiaty niemowlęce oraz inne eseje".

"Życie byłoby tragiczne, gdyby nie było zabawne" - w rozmowie z "The New York Times Magazine".

"Nie wiem jakie mam IQ. Ludzie, którzy chwalš się swoim IQ to frajerzy" - w rozmowie z "The New York Times Magazine".

"Kobiety. One sš całkowitš zagadkš" - w rozmowie z "The New Scientist".

"Myœlę, że jest ważne, aby naukowcy wyjaœniali swojš pracę (opinii publicznej), zwłaszcza w dziedzinie kosmologii. Ona odpowiada dziœ na wiele pytań, które kiedyœ zadawała religia" - wykład na Uniwersytecie w Arizonie.

"Rady dla moich dzieci? Pierwsza - patrzcie w gwiazdy, a nie pod nogi. Druga - nigdy nie poddawajcie się w swojej pracy. Praca daje wam sens, życie jest puste bez niej. Trzecia - jeœli będziecie mieć szczęœcie i znajdziecie miłoœć - nie odrzucajcie jej" - rozmowa z ABC News.

"Gdyby obcy nas odwiedzili, rezultat byłby taki jak wtedy, gdy Kolumb wylšdował w Ameryce, co skończyło się Ÿle dla Indian. Wystarczy, że przyjrzymy się sobie, by zobaczyć jak inteligentne formy życia, mogš rozwinšć się w coœ, czego nie chcielibyœmy spotkać" - fragment programu "Into the Universe with Stephen Hawking".

"Bóg może istnieć, ale nauka może wyjaœnić istnienie Wszechœwiata bez potrzeby powoływania się na Stwórcę" - rozmowa z CNN.