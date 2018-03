"Hawking chciał przejechać po palcach Margaret Thatcher" AFP

Stephen Hawking żałował, że nigdy nie miał okazji przejechać swoim wózkiem po palcach stopy Margaret Thatcher - można przeczytać w biografii Hawkinga autorstwa Kitty Ferguson, "Stephen Hawking: An Unfettered Mind", co przypomina "The Independent".

