Hawking o śmierci: Zepsute komputery nie idą do nieba

- Żyłem majšc w perspektywie rychłš œmierć przez 49 lat - mówił w rozmowie z "The Guardian" w 2011 roku Stephen Hawking. - Nie boję się œmierci, ale nie spieszy mi się do umierania. Jest wiele rzeczy, które chce wczeœniej zrobić - dodawał. Astrofizyk zmarł 14 marca w wieku 76 lat.

"Time" przypomina, że Hawking był ateistš, choć nie wykluczał istnienia Boga. Przez ponad 50 lat astrofizyk żył ze zdiagnozowanym stwardnieniem zanikowym bocznym. Gdy miał 21 lat dawano mu 2-3 lata życia.

Astrofizyk - jak przypomina "Time" - nie wierzył w życie pozagrobowe. - Traktuję mózg jak komputer, który przestaje działać, gdy jego częœci zawodzš - mówił w wywiadzie dla "The Guardian". - Nie ma nieba ani życia pozagrobowego dla zepsutych komputerów; to bajka dla ludzi bojšcych się ciemnoœci - przekonywał.

Mówišc o Bogu w rozmowie z "Time" Hawking przekonywał, że ludzie używajš okreœlenia "Bóg" na okreœlenie powodów, dla których ludzkoœć istnieje. - Ale ja sšdzę, że przyczynš sš prawa fizyki niż ktoœ z kim możemy mieć osobistš więŸ - dodał przekonujšc, że owe prawa fizyki to "bezosobowy Bóg".

Z kolei w rozmowie z "El Mundo" Hawking mówił, że dopóki ludzkoœć nie poznała prawd naukowych, było czymœ naturalnym, że wierzono, iż Bóg stworzył Wszechœwiat. - Ale teraz nauka oferuje bardziej przekonujšce wyjaœnienie - dodawał. To w tej rozmowie zadeklarował, że jest ateistš.

Mówišc o sensie życia w rozmowie z "The New York Times" Hawking podkreœlał, że należy "nadawać sens własnemu istnieniu i zastanawiać się co sprawia, że Wszechœwiat istnieje". - BšdŸcie dociekliwi. I jak trudne życie by się nie wydawało, zawsze jest coœ, w czym możecie osišgać sukces - dodawał.