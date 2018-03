W kierunku Ziemi leci olbrzymia asteroida 123RF

Ogromna asteroida Bennu - o œrednicy ok. 500 metrów, ważšca ok. 79 mld kilogramów - zmierza w kierunku Ziemi, w której pobliżu znajdzie się ok. 2135 roku - szacuje NASA. Prawdopodobieństwo zderzenia wynosi dziœ ok. 1:2700.

