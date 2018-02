„Zapytaj astronautę”: Czy będąc w kosmosie można wstawiać posty na Facebooka?

Tim Peake – astronauta, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, odpowiada na setki pytań o kosmosie. Ksišżka „Zapytaj astronautę” trafi do księgarni 16 marca.

Tim Peake by dotrzeć na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pokonał 9 tysięcy innych kandydatów. Jako astronauta przemierzył 125 milionów kilometrów. Ziemię okršżył 3 tysišce razy. Zapytany, jak zdołał to osišgnšć, odpowiedział: „Wystarczy marzyć.” Gdy wrócił postanowił odpowiedzieć na wszelkie możliwe pytania dotyczšce pobytu w kosmosie. Tak powstało „Zapytaj astronautę”. Autor w ksišżce dzieli się z czytelnikami przemyœleniami na temat każdego aspektu swojej misji. Zaczynajšc od tęsknoty za bliskimi, kończšc na piciu herbaty, które może odbywać się tylko na stojšco.

O co m.in. zapytano kosmonautę? Jak w kosmosie pierze się ubrania? Czy jedzenie smakuje tak samo? Jakie języki trzeba znać, aby zostać astronautš?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Fragment ksišżki:

Ile czasu trzeba, aby dotrzeć do przestrzeni kosmicznej?

OdpowiedŸ zależy od rakietš, którš będziesz się poruszać. Ogólnie mówišc, wszystko sprowadza się do stosunku „cišgu do masy” (obcišżenia jednostkowego cišgu). Oczywiœcie, w grę wchodzš także inne czynniki (opór, ciœnienie dynamiczne i ograniczenia strukturalne, by wymienić tylko niektóre), ale mówišc w skrócie z rakietš jest tak, jak z każdym innym pojazdem - mocny silnik na solidnej, lekkiej i aerodynamicznej ramie zabierze cię tam w krótszym czasie. W przypadku rakiety Sojuz, jeœli przyjšć oficjalnš definicję „przestrzeni kosmicznej”, zgodnie z którš rozpoczyna się ona od pułapu 100 kilometrów, dostaniesz się tam w nieco ponad trzy minuty. W tym czasie będziesz już podróżować z prędkoœciš przekraczajšcš kilkakrotnie prędkoœć dŸwięku. Pierwszy amerykański astronauta, Alan Shepard, został wystrzelony w rakiecie Marcury-Redstone 5 maja 1961 roku. Rakieta pochodziła od amerykańskiego pocisku balistycznego i chociaż nie była w stanie osišgnšć prędkoœci orbitalnej, była mała i lekka, co oznaczało bardzo szybkš podróż w przestrzeń kosmicznš. Shepard przebył odległoœć 188 kilometrów w około dwie i pół minuty, doœwiadczajšc przyspieszenia 6,3 g podczas wznoszenia. To musiała być niezła jazda!

Czy ludzkie serce bije tak samo w kosmosie i na Ziemi?

Badania wykazały, że w kosmosie serce astronauty bije nieco wolniej niż na Ziemi. Dzieje się tak dlatego, że mięsień sercowy nie musi pracować tak ciężko jak wówczas, gdy pompuje krew, pokonujšc siłę grawitacji. W warunkach mikrograwitacji obcišżenie serca jest mniejsze, a objętoœć krwi ulega niewielkiemu zmniejszeniu i przesuwa się w kierunku klatki piersiowej, co powoduje, że serce łatwiej pracuje. Problem w tym, że podobnie jak każdy mięsień, serce traci na masie jeœli nie jest poddawane odpowiednim ćwiczeniom. Badania dowiodły, że serce niektórych astronautów stało się bardziej kuliste, gdy ulegało atrofii w przestrzeni. Na szczęœcie zmiany te sš przejœciowe i serce powraca do swojej normalnej masy i wydłużonego kształtu wkrótce po powrocie na Ziemię. Badajšc te zmiany naukowcy mogš odpowiednio dopasować ćwiczenia, które trzeba wykonywać, aby zachować zdrowie podczas długiej misji, co będzie mieć istotne znacznie podczas podróży na Księżyc i na Marsa. Co ważniejsze, lepsze poznanie serca przynosi liczne korzyœci zdrowotne dla ludzi przebywajšcych na Ziemi.

Co jest najlepsze w swobodnym unoszeniu się w stanie nieważkoœci?

To bardzo relaksujšce, niezwykle wyzwalajšce doznanie, bo nie trzeba się opierać ziemskiej grawitacji. W stanie nieważkoœci nasze mięœnie w naturalny sposób przyjmujš najbardziej rozluŸnionš pozycję. Jeœli nic nie robimy, sylwetka staje się lekko ugięta, między pozycjš siedzšcš i staniem, z lekko zgarbionymi barkami, które majš tendencję unosić się w górę razem z ramionami. Innym zabawnym elementem swobodnego unoszenia się w warunkach mikrograwitacji jest to, że człowiek widzi wszystko z nowej perspektywy - w przestrzeni kosmicznej nic nie znajduje się do góry nogami! Cała przestrzeń stacji kosmicznej jest dostępna do życia i pracy, a poza tym można się bez trudu obracać, pracować pod sufitem lub œcianš równie łatwo, jak na podłodze. Można również przechowywać duże lub „ciężkie” przedmioty na œcianach lub na panelach nad głowš, posługujšc się cienkš opaskš elastycznš lub zapięciem na rzep, bez obawy, że na nas spadnš. Swobodne unoszenie się powoduje, że jest znacznie więcej miejsca, gdzie można mieszkać i pracować. WyobraŸ sobie ile miałbyœ dodatkowej przestrzeni, gdybyœ mógł wykorzystać całš dostępnš objętoœć pokoju, w którym się znajdujesz. Najlepszš rzeczš w swobodnym unoszeniu się w powietrzu jest możliwoœć odepchnięcia się rękš lub stopš i przedostania się z jednego końca modułu w drugi oraz, zależnie od tego jak pewnie się czujesz, wykonania po drodze jednej lub dwóch przewrotek dla zabawy!

Dlaczego na ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) używa się czasu uniwersalnego?

W celu utrzymania codziennej rutyny na pokładzie, ISS musi się znajdować w jakiejœ strefie czasowej. Stacja kosmiczna działa według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), który jest odpowiednikiem Greenwich Mean Time (GMT), czyli czasu uniwersalnego. Kiedy decydowano, w której strefie czasowej umieœcić stacjš kosmicznš, czas uniwersalny okazał się kompromisowym rozwišzaniem dla większoœciš krajów uczestniczšcych w programie ISS (USA, Rosji, Europy, Japonii i Kanady). Dzięki zastosowaniu GMT w większoœci wspomnianych krajów spora częœć dnia pracy pokrywa się z godzinami wacht załogi ISS. Choć strefa czasu uniwersalnego jest znakomitym rozwišzaniem dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Japońska Agencja Kosmiczna jest w najgorszej sytuacji, bo ich Centrum Kontroli Misji znajduje się w Tsukubie, na przedmieœciach Tokio, czyli o dziewięć godzin wyprzedza czas Greenwich.

W przeszłoœci strefę czasowš ISS zmieniano na czas Florydy (strefę czasu wschodniego lub GMT-5), gdy wystrzeliwano promy kosmiczne z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy’ego, aby pomóc w realizacji celów misji wahadłowca. Jednak wraz ze wstrzymaniem lotów promów kosmicznych w 2011 roku strefa czasowa ISS rzadko ulega zmianie i wcišgu całego trwania mojej misji był niš GMT.