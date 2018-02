Polski informatyk pomaga Muskowi podbić Marsa

Jak informuje „Wprost”, w zespole SpaceX, który pracował nad startem rakiety Falcon Heavy, znalazł się pochodzšcy ze Stalowej Woli Tomasz Czajka. Mimo, że od dłuższego czasu w internecie oraz w mediach tradycyjnych pojawiajš się informacje o sukcesach i ogromnych zarobkach mężczyzny, nie wszyscy wiedzš, że pracuje on dla miliardera Elona Muska.

Choć mężczyzna nie jest bardzo popularny, istnieje element, dzięki któremu ten wybitny matematyk zapada w pamięć wielu internautów. Elementem tym jest stare zdjęcie, które stało się internetowym memem. Chodzi o zrobionš w 1997 roku na ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej w Zwardoniu na Œlšsku fotografię, która w sieci została ochrzczona „imprezš informatyków” - podaje „Wprost”. Tomasz Czajka to drugi od lewej z widocznych na zdjęciu chłopaków.

#mzf: Każdy z nas kojarzy to zdjęcie - żywy mem. A jednak - widoczny na tym zdjęciu Tomasz Czajka (bez okularów) to członek ekipy @SpaceX. To m. in. za jego przyczynš samochód @Tesla znalazł się na ziemskiej orbicie. pic.twitter.com/bOL36H4Hiy