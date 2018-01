"Super blue moon". Zobaczymy niebieski księżyc?

W mediach pojawiajš się doniesienia o tym, że w jednym czasie majš się odbyć trzy ciekawe do obserwacji astronomiczne zjawiska - super księżyc, pełne zaćmienie oraz krwawa barwa tarczy Księżyca.

31 stycznia nastšpi pełnia Księżyca. Wydarzy się to już po raz drugi w tym miesišcu. W wielu mediach przeczytać można, że będzie on niebieski. W języku angielskim na podkreœlenie jakiegoœ rzadkiego zjawiska lub wydarzenia używa się okreœlenia "once in a blue moon". Po polsku oznacza to tyle, że ma miejsce coœ, co nie zdarza się często. Jak informuje focus.pl, okreœlenie wzięło się z tego, że bardzo rzadko dochodzi do dwukrotnej pełni w cišgu jednego miesišca. Księżyc nie przybierze zatem niebieskiej barwy. Będzie to po prostu już druga pełnia w tym miesišcu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Okreœlenie „superksiężyc" oznacza natomiast, że Księżyc będzie dla obserwatorów o około 14% większy. Spowodowane jest to tym, że jego orbita jest elipsš. Będzie on w takim punkcie swojej orbity, który znajduje się najbliżej Ziemi.

Wiele mediów informuje, że Księżyc będzie tego dnia „krwawy” lub „krwawoczerwony”. To prawda. Za każdym razem, gdy następuje zaćmienie, Księżyc przybiera krwawš barwę. Dzieje się tak dlatego, że œwiatło słoneczne przechodzšc przez ziemskš atmosferę „filtruje się” - pisze focus.pl. Zimniejsze barwy sš wtedy bardziej rozproszone, przez co stajš się niewidoczne. Do nas docierajš jedynie barwy ciepłe, w tym między innymi odcienie czerwieni.

Prawdziwe sš także doniesienia mówišce o pełnym zaćmieniu Księżyca. Niektóre media pomijajš jednak fakt, że będzie ono widoczne tylko w obszarze Pacyfiku - we wschodniej Azji, Australii i Oceanii, oraz w północno-zachodniej częœci Ameryki Północnej. W naszej częœci globu, przy sprzyjajšcej pogodzie będziemy mogli zobaczyć co najwyżej częœciowe zaćmienie.

Obserwowanie tego zjawiska to doskonała okazja do poszerzania swojej wiedzy na temat astronomii.

Problem jednak leży w tym, że informacje o zjawiskach astronomicznych stajš się coraz bardziej sensacyjne, warto więc wybierać te, które w prawidłowy sposób je opisujš.