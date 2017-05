Tajemniczy amerykański bezzałogowiec wylądował po dwóch latach

X-37B został wyniesiony na orbitę przez rakietę nośną Atlas 5 w maju 2015 roku. Na orbicie spędził dokładnie 718 dni, czyli prawie dwa lata. Pobił w ten sposób rekord lotu o 44 dni. Po raz pierwszy w swojej historii wylądował nie w Kalifornii, a na Florydzie.

- Nasz zespół przygotowywał się na to wydarzenie od wielu lat i jestem niezmiernie dumny, że nasza ciężka praca i poświęcenie dały dzisiejsze bezpieczne i udane lądowanie X-37B - powiedział w oświadczeniu dla prasy generał Wayne Monteith.

