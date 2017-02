Politechnika Gdańska uruchamia kierunek technologie kosmiczne i satelitarne

W projekcie biorą udział także dwie uczelnie z Gdyni - Akademia Morska oraz Akademia Marynarki Wojennej. Wszyscy studenci będą uczestniczyli w wykładach prowadzonych na Politechnice Gdańskiej i na obu gdyńskich Akademiach. Będą też mieli możliwość korzystania z laboratoriów w tych trzech uczelniach.

Studia związane z inżynierią kosmiczną prowadzone są już w kilku uczelniach w Polsce, w Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Zielonogórskim, Wojskowej Akademii Technicznej. Są to jednak studia pierwszego stopnia, w Trójmieście są to studia magisterskie.

W prowadzenie nowego kierunku włączą się pomorskie firmy działające w sektorze kosmicznym. Nowy kierunek otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ponad dwa miliony złotych dofinansowania, dzięki temu będzie można zapraszać do prowadzenia zajęć kadrę z pomorskich firm sektora kosmicznego.

Firmy te zaproszą też studentów do siebie na praktyki.

Studia przygotują absolwentów do wykorzystywania innowacyjnych technologii kosmicznych do rozwiązywania problemów nawigacji, obronności, do kontroli linii brzegowej Morza Bałtyckiego.