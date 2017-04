1050 rocznica chrztu: W 966 roku zaczęła się Polska

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W związku z 1051. rocznicą chrztu Polski przypominamy tekst, jaki rok temu ukazał się w "Rzeczpospolitej" w związku z 1050. rocznicą tego wydarzenia.

1050 lat temu – najprawdopodobniej 14 kwietnia – polski książę Mieszko I przyjął chrzest. Data ta jest uznawana za początek chrześcijaństwa na ziemiach polskich, ale także za narodziny państwa.

Kliknij w obrazek, by go powiększyć

Fundacja Energia dla Europy i ośrodek badawczy Febus przy współpracy z „Rzeczpospolitą" postanowiły sprawdzić, jak decyzję Mieszka I postrzegają współcześni Polacy.

– Przeprowadzając to badanie, chcieliśmy zobaczyć, jaka jest świadomość Polaków w zakresie znaczenia chrztu dla cywilizacyjnego rozwoju państwa – wyjaśnia Jakub Kajmowicz z Fundacji Energia dla Europy.

Co wynika z badania? Ponad 54 proc. respondentów jest zdania, że chrzest Polski był nie tylko wydarzeniem religijnym. 88 proc. badanych uważa, że było to także ważne wydarzenie polityczne i kulturowe. Z kolei 83 proc. badanych twierdzi, że dzięki decyzji Mieszka I Polska stała się ważnym partnerem dla innych krajów europejskich. Przy czym 63 proc. respondentów zdecydowanie zgadza się z tym twierdzeniem.

– Intuicja Polaków nie zawodzi. Bo to, co się stało w 966 roku, tak naprawdę było pierwszym wejściem Polski do Europy – stwierdza prof. Henryk Samsonowicz, wybitny historyk mediewista. – Trudno mówić o jakichś przesłankach religijnych Mieszka, bo jego decyzja była uwarunkowana politycznie – dodaje.

Nie do końca zgadza się z tym prof. Krzysztof Ożóg, historyk z UJ, autor książki „966. Chrzest Polski".

– Oczywiście sytuacja polityczna skłoniła Mieszka do przyjęcia chrztu, ale moim zdaniem motywy były o wiele głębsze – tłumaczy. – Z przyjęciem chrztu wiązało się świadome wejście do świata kultury chrześcijańskiej. Mieszka musiała pociągać atrakcyjność tego świata z dużą tradycją organizacji państwa – stwierdza.

Badacz przypomina, że młoda – mająca wówczas ok. 50 lat – monarchia Piastów potrzebowała jakichś wzorców organizacji państwa.

– Oprócz tego trzeba zauważyć, że władza monarsza była przez wiarę sakralizowana. Pochodziła od Boga, a to zdecydowanie podnosiło godność monarchy – mówi profesor.

Dodaje też, że Mieszko mógł porzucić chrześcijaństwo, gdy oddalił od siebie zagrożenie atakiem z zachodu, ale tego nie zrobił.

– Jego gorliwość we wprowadzaniu chrześcijaństwa, budowanie kościołów, wyposażanie ich, później zabiegi o biskupstwo, o które starał się zaraz po chrzcie i dostał już w 968 roku, jest zdumiewająca – mówi prof. Ożóg. – Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie został kanonizowany.

Respondentom zadaliśmy również pytanie, którą z wielkich postaci Kościoła uważają za najwybitniejszą w dziejach chrześcijaństwa w Polsce. Poprosiliśmy też o wskazanie najważniejszego miejsca kultu.

Zaskoczenia nie było. Aż 80 proc. respondentów uważa, że najwybitniejszą postacią był św. papież Jan Paweł II. Na kolejnych miejscach znaleźli się: kard. Stefan Wyszyński (10 proc.) i ks. Jerzy Popiełuszko (5 proc.).

– W tej kategorii w najbliższych dziesięcioleciach nic się nie zmieni, bo Jan Paweł II naprawdę jest najważniejszą postacią – mówi ks. Jacek Siekierski, rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie.

Wydaje się, że nic się nie zmieni także w odniesieniu do miejsca kultu. Ponad 90 proc. Polaków uważa, że najważniejsza jest Jasna Góra. Daleko w tyle jest sanktuarium w Licheniu i katedra wawelska (po 39 proc.). Co ciekawe, 33 proc. badanych wskazuje, że ważnym miejscem kultu jest również Gniezno, w którym znajdują się relikwie św. Wojciecha.

Właśnie w Gnieźnie w czwartek rozpoczęły się uroczyste obchody rocznicowe. W pobliskim Ostrowie Lednickim odprawiono nabożeństwo dziękczynne za chrzest Polski. Po raz pierwszy zabrzmiał też specjalnie na tę okazję odlany dzwon Mieszko i Dobrawa. Po południu w gnieźnieńskiej katedrze sprawowano także uroczystą mszę, którą odprawił legat papieski kard. Pietro Carolin.

W piątek uroczystości przeniosą się do Poznania. Odbędzie się tam m.in. posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego prezydent wygłosi orędzie. Obchody zakończą się w sobotę na poznańskim stadionie. Zostanie tam pokazany musical „Jesus Christ Superstar".

Program obchodów można znaleźć na stronie: www.chrzest966.pl