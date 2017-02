Środa Popielcowa, czas pokuty i nawrócenia

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

W Kościele katolickim obchodzimy dziś Środę Popielcową. To dzień przełomu między huczną zabawą karnawału (starowłoskie carne vale, czyli „żegnaj, mięso") a okresem Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do najważniejszego święta dla chrześcijan – Zmartwychwstania Pańskiego. By podkreślić wagę tego przełomu, nasi przodkowie nazywali ten dzień Wstępną Środą, a my znamy go raczej jako Popielec.