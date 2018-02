Koniec sprawy „Cappino”

Były nuncjusz odmówił współpracy z wywiadem PRL – wynika z dokumentów odnalezionych przez „Rz".

Arcybiskup Józef Kowalczyk, emerytowany prymas Polski, były nuncjusz apostolski, a wczeœniej wieloletni pracownik watykańskiego Sekretariatu Stanu i współpracownik Jana Pawła II, nigdy nie został pozyskany przez organy bezpieczeństwa PRL. „Rzeczpospolita" dotarła do nieznanych dotychczas dokumentów, które potwierdzajš, że jako kontakt informacyjny (KI) był on zarejestrowany „na wyrost" i mimo wielu prób werbunku współpracy z wywiadem odmówił.

Sprawa rzekomej współpracy abp. Kowalczyka z wywiadem PRL jako kontaktu informacyjnego wywiadu o pseudonimie Cappino wypłynęła prawie dziesięć lat temu. Pod koniec 2008 r. abp Kowalczyk, będšcy wówczas nuncjuszem apostolskim w Polsce, poprosił Komisję Historycznš Metropolii Warszawskiej o zbadanie ewentualnych materiałów w IPN dotyczšcych jego osoby. Na poczštku 2009 r. komisja ujawniła wyniki pracy. Ustaliła, że ks. Józef Kowalczyk był inwigilowany przez SB co najmniej od 1963 r., a gdy wyjechał do pracy w Rzymie, znalazł się w centrum zainteresowania Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wywiad). 15 grudnia 1982 r. został zarejestrowany jako KI (pseudonim Cappino).

„(...) istniejšce materiały nie zawierajš żadnych przesłanek wskazujšcych na współpracę ks. prał. Józefa Kowalczyka z organami bezpieczeństwa PRL" – uznała wtedy komisja.

Jej orzeczenie nie zamknęło sprawy zwłaszcza, że kilka dni póŸniej „Rzeczpospolita" ujawniła, że w IPN znajdujš się szyfrogramy z rezydentury wywiadu w Rzymie, które powstały z wykorzystaniem Ÿródła „Cappino". W adnotacji odnoszšcej się do KI napisano: „ródło sprawdzone. Informacja wiarygodna". Według Sławomira Cenckiewicza istniało co najmniej 11 takich szyfrogramów, które powstały między czerwcem 1982 r. a listopadem 1983 r. Historyk pisał, że w miarę pełnej oceny kontaktów byłego dziœ nuncjusza będzie można dokonać po żmudnej kwerendzie archiwalnej, a w „rekonstruowaniu przypadku ťCappinaŤ niezbędne jest sięgnięcie po akta osobowe funkcjonariuszy SB, którzy na przestrzeni lat stykali się z tš sprawš (...)".

W 2010 r. „Rz" dotarła do raportu płk. Edwarda Spyry, który odpowiadał w wywiadzie za Watykan. W marcu 1986 r., podsumowujšc pracę agentury, pisał on, że „Cappino" został zarejestrowany „na wyrost" i był tylko „kontaktem przykrycia" oficera wywiadu.

Teraz w dokumentach IPN – do niedawna przechowywanych w tzw. zbiorze zastrzeżonym – znaleŸliœmy dwa dokumenty, które wyszły spod ręki Janusza Czekaja, który w latach 1983–1988 pracował w Rzymie – oficjalnie jako dyplomata, a w rzeczywistoœci jako oficer wywiadu o pseudonimie Tibor, który miał kontaktować się z KI „Cappino".

W raporcie z lipca 1985 r. napisał o nim: „Współpraca niesystematyczna. Zgodnie z instrukcjš wyjazdowš próba udyspozycyjnienia Ÿródła spowodowała praktycznš odmowę współpracy. Teoretycznie o dużych możliwoœciach informacyjnych" (IPN BU 3246/164, t. 1, k. 56).

Z kolei w dokumencie z maja 1988, napisanym w zwišzku z zakończeniem pracy w Rzymie czytamy o „Cappino": „Duchowny polski, bezpoœrednie dotarcie do obiektu (Sekretariat Stanu). Praktycznie nie został pozyskany. Niechętny do współpracy. Towarzysko przyjemny i sympatyczny" (IPN BU 3246/164, t.2, k. 52).

Arcybiskup Józef Kowalczyk, którego poprosiliœmy o komentarz do tych dokumentów, w liœcie do „Rzeczpospolitej" napisał, że jako szef sekcji polskiej w Sekretariacie Stanu miał œwiadomoœć, że był „przedmiotem szczególnego zainteresowania służb wywiadowczych", i że starały się one „bezpoœrednio lub poœrednio" docierać do niego „celem zdobycia interesujšcych ich wiadomoœci".

– Ojciec Œwięty Jan Paweł II doskonale o tym wiedział i darzył mnie pełnym zaufaniem, którego ja nie nadużyłem ani Go nie zdradziłem. Informowałem o wszystkich wizytach akredytowanych pracowników ambasady PRL w Rzymie i o treœci przekazanych pism i rozmów, których unikałem – podkreœla. – To żałosne i bolesne, że urzędowi, akredytowani reprezentanci władz PRL w owym czasie usiłowali budować swojš karierę politycznš i życiowš, posługujšc się takimi metodami pracy.

– Te dokumenty œwiadczš oczywiœcie na korzyœć arcybiskupa. Widać, że funkcjonariusze robili wiele, by się ugišł, ale nic nie osišgnęli – komentuje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, zwolennik lustracji duchownych, autor ksišżki „Księża wobec bezpieki". – Stało się jednak Ÿle, że sprawy tej nie wyjaœniono do końca w 2009 roku. Przecież informacje o „Cappino" pojawiały się w różnych Ÿródłach. Trzeba było to zebrać, zbadać i wyjaœnić. Teraz po odtajnieniu zbioru zastrzeżonego różne sprawy będš wychodzić. Jedne, jak w wypadku arcybiskupa, na korzyœć, inne niekoniecznie. Š?