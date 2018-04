Papież: Zmartwychwstanie to ogromne zaskoczenie zgotowane nam przez Boga

Papież Franciszek,odprawił mszę Zmartwychwstania Pańskiego na placu œwiętego Piotra. Powiedział, że Zmartwychwstanie jest ogromnym zaskoczeniem zgotowanym nam przez Boga, choć nie wszyscy sš gotowi je przyjšć.

Podczas krótkiej, improwizowanej homilii zwrócił uwagę, że Zmartwychwstanie "było ogromnym zaskoczeniem i sensacjš. Wówczas niemal każdy œpieszył się i biegł, by zobaczyć na własne oczy co się stało".

"To co chciałem wam powiedzieć, zawiera się w pytaniu: A ja co? Mam serce otwarte na niespodzianki Pana Boga? Jestem zdolny przyjšć je natychmiast, czy też powiem sobie jak zawsze: jutro zobaczymy?”- mówił papież.

Na zakończenie uroczystoœci papież wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Na Plac Œwiętego Piotra przybyło dziœ kilkadziesišt tysięcy ludzi. By wejœć na uroczystoœci, ludzie stali w długich kolejkach do szczegółowych kontroli. W tym roku wprowadzono nadzwyczajne œrodki bezpieczeństwa w zwišzku z utrzymujšcym się zagrożeniem terrorystycznym.