O. Rydzyk: Ostrzegał mnie ksiądz. "Tadeusz, oni cię zabiją"

Politycy Platformy Obywatelskiej w ramach akcji "konwój wstydu" umieœcili na billboardach wizerunek m.in. o. Tadeusza Rydzyka. - Fundacja Lux Veritatis nie otrzymała żadnych prezentów od rzšdu PiS. To jest uderzenie we mnie, próba zniszczenia mojej osoby - skomentował redemptorysta w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

Platforma Obywatelska rozpoczęła akcję "konwój wstydu" - na mobilnych billboardach w całej Polsce pojawiły się wizerunki członków PiS oraz osoby z otoczenia partii.

W ramach akcji politycy PO chcš pokazać Polakom, ile pieniędzy trafiło do kieszeni polityków PiS. Na jednym z billboardów pojawił się także wizerunek o. Tadeusza Rydzyka, założyciela Radia Maryja. Obok zamieszczono napis: "Tadeusz Rydzyk wzišł 94 mln zł dotacji!".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Redemptorystę wzięła w obronę m.in. posłanka PiS Anna Sobecka. Sam zakonnik w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" powiedział, że zarzuty z billboardów to "zwykłe kłamstwo". - Wrogów Koœcioła i wrogów Polski denerwuje to, że mamy głos, na który oni nie majš wpływu - ocenił.

Zobacz także ť O. Rydzyk na billboardach PO. Posłanka PiS staje w obronie

- Ostrzegał mnie przed tym szwajcarski ksišdz, który powiedział: "Tadeusz, oni ciebie zabijš!". Zaskoczony tym zapytałem: "A w jaki sposób?". "Odbiorš ci przez media dobre imię. Oni ci tego nie darujš. Ja ich znam" - opowiadał o. Rydzyk.

- Atakowali i atakujš nas cały czas przeróżnymi kłamstwami, a najbardziej tym, jaki to rzekomo jestem bogaty. To wszystko miało służyć temu, żeby zniechęcić ludzi, żeby nie utrzymywali naszych katolickich mediów. Oni chcš ludziom wmówić, że my, bracia, opływamy w luksusy kosztem naszych darczyńców - dodał.

O. Rydzyk oszacował, że rocznie dochodzi do ok. trzech tysięcy ataków na Radio Maryja w gazetach. - Oszczercy postępujš wedle zasady: kłamcie, kłamcie, a zawsze coœ zostanie. Dlatego my się nie możemy poddawać - zapowiedział.

- Strona liberalno-lewicowa również chce tworzyć "media katolickie", ale tylko według ich wizji. Przykładem takich działań było utworzenie kanału "Religia TV" przez grupę ITI, w której jest TVN. I dlatego jest prowadzony tak ostry atak na media, na które oni nie majš wpływu. A mówienie o pienišdzach jest najbardziej chwytliwe. Nie możemy zapominać, że duży wpływ na lewicę ma także masoneria. O działaniach masonerii rozmawiałem kiedyœ z przewodniczšcym komisji przy Episkopacie Niemiec i powiedział mi, że komisja stwierdziła jedno: z nimi nie ma dialogu - mówił redemptorysta.

O. Rydzyk zastrzegł, że "fundacja Lux Veritatis nie otrzymała żadnych prezentów od rzšdu PiS", a 26 mln zł na projekty geotermalne przyznał sšd, który zaakceptował ugodę z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu "wygrywa normalne konkursy". - A jeżeli uczelnia wygrywa w konkursach, to dobrze œwiadczy o jej poziomie - powiedział.

- Dlaczego moje nazwisko jest z tym łšczone? To jest uderzenie we mnie, próba zniszczenia mojej osoby. Ale ja wiem, komu służę: mam Pana Boga, Pana Jezusa, Matkę Bożš, Koœciół, Polskę. Jest mi jednak bardzo przykro. Szkoda, że Polacy niszczš Polaków - mówił o. Tadeusz Rydzyk.