Francja: Bohaterski policjant Arnaud Beltrame będzie beatyfikowany?

Biskup polowy Antoine de Romanet nie wyklucza wszczęcia procesu beatyfikacyjnego francuskiego żandarma Arnauda Beltrame'a, który zginšł z ršk dżihadysty w ataku w Carcassone i Trebes - informuje Radio Watykańskie.

W œrodę odbyła się ceremonia pogrzebowa podpułkownika, który był czwartš i ostatniš ofiarš strzelaniny w zeszły pištek w południowo-zachodnich miastach Carcassonne i Trebes. Beltrame został ugodzony nożem i zastrzelony po tym, jak zaoferował napastnikowi wymianę siebie na zakładniczkę.

- W chwili ostatniego pożegnania chcę wyrazić ci uznanie, podziw i sympatię całego kraju - mówił w czasie ceremonii pogrzebowej prezydent Francji Emmanuel Macron. Dodał, że "chociaż nazwisko mordercy już zostało zapomniane, imię Arnauda Beltrame'a zawsze będzie dowodem francuskiego bohaterstwa".

Tymczasem Radio Watykańskie informuje, że bohaterski żandarm może zostać wyniesiony na ołtarze. Taka możliwoœć potwierdził francuski biskup polowy Antoine de Romanet. Hierarcha ocenił, że poœwięcenie życia przez policjanta słusznie porównywane jest do tego, co w obozie koncentracyjnym uczynił œw. o. Maksymilian Maria Kolbe.

"Jego beatyfikacja byłaby tym bardziej uzasadniona, że w lipcu ubiegłego roku papież Franciszek uznał oficjalnie, że heroiczna ofiara z własnego życia jest wystarczajšcym powodem do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego" - stwierdza Radio Watykańskie. Bp de Romanet uznał z kolei, że to, co uczynił Anraud Beltrame, wykracza poza obowišzki żandarma i "można to zrozumieć jedynie w perspektywie transcendencji, życia wiecznego".

Beltrame był wychowany w niereligijnej rodzinie, ale w wieku 33 lat przeszedł na katolicyzm, przyjmujšc sakramenty Pierwszej Komunii i Bierzmowania w 2008 roku.

W 2015 roku podpułkownik odbył pielgrzymkę do sanktuarium œw. Anny w Sainte-Anne-d'Auray, gdzie "prosił Maryję Dziewicę, aby pomogła mu znaleŸć kobietę jego życia". Wkrótce póŸniej poznał Marielle, z którš rok póŸniej zawarł œlub cywilny. Mieli jednak zaplanowanš także uroczystoœć koœcielnš - w czerwcu 2018 roku. Ostatecznie zawarł œlub na łożu œmierci.

"Oddanie swego życia, by uratować innych to wspaniały przykład, który z pewnoœciš okaże się owocny w naszym społeczeństwie, kuszonym przez przemoc i zamknięcie w sobie" - napisał o bohaterskim policjancie francuski episkopat.