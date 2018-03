Justin Trudeau rozczarowany: papież nie chce przeprosić

Justin Trudeau, premier Kanady deklarujšcy się jako praktykujšcy katolik, powiedział, że rozczarowała go decyzja papieża Franciszka, który nie będzie przepraszał za rolę Koœcioła katolickiego w działaniach prowadzonych do lat '80 XX wieku tzw. residential schools.

Dziesięć lat temu kanadyjski rzšd przeprosił Indian za prowadzone od 1874 roku przez duchownych "residential schools", gdzie odcinano indiańskie dzieci od ich rodzimej kultury i języka. Dzieci do szkół z internatami zabierano przymusowo, aby zapewnić im integrację z resztš społeczeństwa. W rezultacie ok. 150 tys. dzieci musiało rozstać się z rodzinami i bliskimi, a w szkołach często dochodziło do aktów przemocy - także fizycznej i seksualnej. Zmuszano także uczniów do pracy, ponieważ w szkołach stale brakowało pieniędzy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W 2005 roku minister sprawiedliwoœci Irwin Cotler nazwał system szkół dla indiańskich dzieci "najbardziej krzywdzšcym, odrażajšcym i rasistowskim czynem w historii Kanady".

Premier Trudeau osobiœcie prosił papieża podczas wizyty w 2017 roku w Watykanie, aby ten przeprosił za udział Koœcioła. Takie przeprosiny były jednym z ponad 90 zaleceń wydanych przez badajšcš "residential schools" Komisję Prawdy i Pojednania.

W zaleceniu tym proszono papieża o przeprosiny podobne do tych, jakie w 2010 roku Benedykt XVI wystosował wobec irlandzkich ofiar wykorzystywania seksualnego przez księży.

W œrodę bp Lionel Gendron, przewodniczšcy kanadyjskiego episkopatu, opublikował list, w którym poinformowano, że papież Franciszek czuje, iż nie może osobiœcie przeprosić, a Trudeau wkrótce potem skomentował, że decyzja nie była taka, jaka się spodziewał.

"Ojciec Œwięty zdaje sobie sprawę z ustaleń Komisji Prawdy i Pojednania, którš traktuje poważnie. Jeœli chodzi o wezwanie do działania nr 58, po uważnym rozpatrzeniu wniosku i szeroko prowadzonym dialogu z biskupami Kanady, czuł, że nie może osobiœcie odpowiedzieć" - czytamy w liœcie.

- Oczywiœcie jestem rozczarowany decyzjš Koœcioła katolickiego. Będziemy dalej współpracować ze społecznoœciami na drodze do pojednania, ponieważ wiemy, że branie odpowiedzialnoœci za przeszłe błędy i proszenie o przebaczenie jest podstawš naszych wartoœci jako Kanadyjczyków - stwierdził.

Według historyków, Koœciół katolicki prowadził około dwie trzecie ze 130 "residential schools". Pozostałe Koœcioły, które prowadziły szkoły dla indiańskich dzieci, wydały przeprosiny - Koœciół Anglikański w 1993 roku, Koœciół Prezbiteriański rok póŸniej, a Zjednoczony Koœciół Kanady w 1998 roku.

Carolyn Bennett, kanadyjska minister ds. Północy i kontaktów z ludami tubylczymi, zapowiedziała, że rzšd nadal będzie naciskał na papieskie przeprosiny.