Watykan zajmie się gender. Powstają dwa dokumenty

Watykan przygotowuje dwa dokumenty dotyczšce "ideologii gender" - zapowiedział abp Angelo Zani, sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Jeden z dokumentów przygotowuje kongregacja abpa Zaniego. Ma on zostać publikowany za dwa miesišce w formie listu skierowanego do wszystkich episkopatów. W dokumencie ma znaleŸć się przypomnienie chrzeœcijańskiego nauczenia w kwestii gender, natomiast tekst nie będzie zajmował się "sercem debaty na ten temat".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dokument bardziej pogłębiony, uwzględniajšcy różne aspekty antropologiczne tej ideologi przygotowuje natomiast Kongregacja Nauki Wiary - informuje Radio Watykańskie. Będzie to pochodna publicznych oœwiadczeń kilku konferencji episkopatów, w tym z Francji, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Brazylii.

Zdaniem abpa Zaniego teoria gender budzi uzasadniony niepokój. Jak powiedział papież Franciszek, promuje ona "społeczeństwo bez różnic płciowych i banalizuje podstawy antropologiczne rodziny", a "tożsamoœć człowieka zdana jest na indywidualistyczny wybór".

2 paŸdziernika 2016 roku w czasie powrotu z podróży do Azerbejdżanu papież Franciszek ocenił, że nauczanie o gender jest niedopuszczalnš indoktrynacjš młodych ludzi. Dodał, że jest to "niezgodne z prawami natury".

- Jedna kwestia to osoba, która ma tę tendencję, czy nawet chce zmienić płeć. Ale innš sprawš jest nauka o ideologii gender w szkołach, aby zmienić mentalnoœć. Ja nazywam to ideologicznš kolonizacjš. Kiedy taka osoba przybędzie do Jezusa, Jezus na pewno nie powie: idŸ sobie, bo jesteœ homoseksualistš. Nie. Mówišc o tym chodziło mi o to, co robi się dziœ z indoktrynacjš teorii gender - mówił papież na pokładzie samolotu z Baku do Rzymu.