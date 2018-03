Ks. prof. Edward Staniek: O szczęśliwą śmierć dla papieża mogę prosić Boga

- O szczęœliwš œmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęœliwa œmierć to wielka łaska - mówił o papieżu Franciszku ks. prof. Edward Staniek podczas homilii wygłoszonej 25 lutego w koœciele Sióstr Felicjanek pw. Niepokalanego Serca Najœwiętszej Maryi Panny w Krakowie. O sprawie informuje portal pch24.pl.

Ks. prof. Staniek przekonywał, ze papież Franciszek przedstawia błędne poglšdy i dlatego, jak mówił, "modli się o mšdroœć dla papieża i o jego serce otwarte na działanie Ducha Œwiętego". - A jeœli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejœcie do Domu Ojca - dodawał.

W homilii ksišdz skrytykował automatyczne przypisywanie autorytetu osobom piastujšcym koœcielne funkcje - w tym papieżowi.

– Autorytetu się nie otrzymuje, do autorytetu się dorasta. W Koœciele jedynym autorytetem jest Jezus. Nie papież, nie hierarchia, nie przełożeni. Jezus. I w oparciu o jego autorytet Koœciół żyje. Ktokolwiek w Koœciele jest na œwieczniku i w swoim życiu naœladuje Jezusa, ten promieniuje jego autorytetem. Wysoki œwiecznik daje władzę, ale nie daje autorytetu - mówił ksišdz.

Zdaniem duchownego papież Franciszek "wyraŸnie odchodzi od Jezusa w dwu punktach: błędnie interpretuje Jego miłosierdzie". Wyrazem tego błędu ma być wzywanie parafii, by "otwarły drzwi dla wyznawców islamu", podczas gdy "jako religia sš oni wrogo nastawieni do Ewangelii i Koœcioła".

- A my, Polacy, wspominajšc zwycięstwo nad ich wojskami pod Wiedniem, lepiej niż inni rozumiemy, że o dialogu z nimi nie ma mowy. Miłosierdzie możemy okazać tym wyznawcom islamu, którzy umierajš z głodu lub pragnienia. Drzwi diecezji i parafii mogš być otwarte tylko dla wierzšcych w Jezusa Chrystusa - stwierdził.

Zdaniem ks. prof. Stańka drugim błędem papieża jest "otwieranie drzwi do Eucharystii, pokarmu œwiętego, dla ludzi, którzy wybierajš grzech jako swój œwiat". - Oni mogš mieć dostęp do Eucharystii o ile się nawrócš i odpokutujš swój grzech - tłumaczył. Dodał, ze Eucharystia "dla nieœwiętych jest pokarmem zabójczym, bo (przyjmowanie jej przez grzeszników) jest œwiętokradztwem" (chodzi o dopuszczenie rozwodników do przyjmowania Eucharystii - red.).

– Czym się kieruje papież? Nie wiem. Jaki jest cel jego wypowiedzi? Też nie wiem. Wiem, jak te wypowiedzi sš wykorzystywane w mediach nastawionych na niszczenie Jezusa i Jego Koœcioła - mówił duchowny.

Ksišdz prof. Staniek to wieloletni rektor seminarium duchownego w Krakowie, były członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.