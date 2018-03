Franciszek: Za mszę się nie płaci. Zrozumieliście to? Nic!

Papież Franciszek powiedział w czasie œrodowej audiencji generalnej, że "za mszę się nie płaci". Odniósł się w ten sposób do mszy sprawowanych w różnych intencjach, zwykle za zmarłych.

Franciszek w czasie œrodowej audiencji ogólnej, kontynuujšc cykl katechez o liturgii mszy œw., mówił o Eucharystii. Jego słów słuchało ok. 11 tys. wiernych.

- Jeżeli mam jakšœ osobę, kogoœ z rodziny, przyjaciół, którzy sš w potrzebie lub przeszli już z tego œwiata do innego, mogę ich wymienić w tym momencie, w ciszy, w swoim duchu, albo proszšc o wymienienie ich. "Ale ojcze, ile trzeba zapłacić, aby to imię, które chcę, było wymienione?". "Nic". Zrozumieliœcie to? Nic! - mówił papież.

- Za mszę się nie płaci. Msza jest ofiarš Chrystusa, która jest darmowa. Odkupienie jest darmowe. Jeżeli chcesz złożyć ofiarę, to bardzo proszę zrób to, ale za niš się nie płaci – zaznaczył Franciszek.

W czasie audiencji papież pozdrowił uczestników rozpoczynajšcej się w pištek paraolimpiady w Pjongczangu. Zauważył, że sport może budować mosty pomiędzy skonfliktowanymi państwami, co na przykładzie obu Korei pokazały ostatnie zimowe igrzyska.