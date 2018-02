Ksiądz odmówił mszy żałobnej za 15-latka. Biskup przeprasza

15-letni mieszkaniec Załubic został œmiertelnie potršcony przez pijanego kierowce. Mszy za zmarłego nie odmówił miejscowy proboszcz. Tłumaczył w koœciele, że nastolatek nie uczęszczał na lekcje religii.

- To nie jest msza żałobna. Jak wiecie, stała się wielka tragedia. On nie chodził na religię, czym doprowadził do publicznego zgorszenia. Co gorsza, namawiał innych by tak postępowali. Skoro wypisał się z wiary, to nie jest naszym parafianinem. Powinienem zaczšć dzisiejszy obrzšdek nie w koœciele a na cmentarzu, ale na proœbę rodzica zmieniłem postanowienie. To nie będzie jednak msza żałobna - powiedział ksišdz podczas mszy.

Słowa z oburzeniem przyjęli zgromadzeni w koœciele żałobnicy. Częœć osób wyszła z budynku, inni głoœno komentowali wypowiedŸ duchownego. Mszę dokończył wikary.

W tej sprawie interweniowała Kuria Diecezji Warszawsko-Praskiej. Biskup Romuald Kamiński spotkał się z rodzinš 15-latka i przeprosił za słowa proboszcza - informuje Wirtualna Polska.

Wkrótce majš pojawić się oficjalne przeprosiny.

Zachowanie proboszcza skomentował ksišdz Wojciech Lemański. "To znów wieœci z mojej diecezji warszawsko-praskiej. Biskupi się zmieniajš, a arogancja i mało chrzeœcijańska postawa niektórych księży trwa" - napisał.