Samochody ojca Rydzyka od bezdomnego w prokuraturze

Prokuratura na wniosek CBA zajmie się samochodami, które ofiarował o. Tadeuszowi Rydzykowi bezdomny pan Stanisław z Warszawy.

W styczniu tego roku o. Rydzyk w jednej z audycji w TV Trwam ogłosił, że dwa kosztowne samochody, które sš w posiadaniu fundacji redemptorystów, otrzymał od bezdomnego pana Stanisława.

Wzmiankowany bezdomny pienišdze na zakup tych samochodów miał wygrać w Lotto. Sam wypowiedzieć się na ten temat nie może, gdyż zmarł.

Sprawš luksusowego prezentu dla zakonnika zainteresował się poseł Nowoczesnej Adam Szłapka.

Skierował oficjalne pisma do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Urzędu Skarbowego, pytajšc o to, skšd pochodzš samochody oraz o to, czy o. Rydzyk zapłacił podatek od darowizny.

Po dochodzeniu w tej sprawie CBA podjęło decyzję o przekazaniu dwóch zawiadomień do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokuratura na podstawie danych otrzymanych od CBA podejmie decyzję, czy sama będzie prowadzić œledztwo, czy przekaże je innej prokuraturze, czy sprawę umorzy.