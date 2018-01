Ks. Marek Gancarczyk odwołany ze stanowiska redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”.

Według nieoficjalnych informacji ks. Marek Gancarczyk przestał być redaktorem naczelnym „Goœcia Niedzielnego”.

Ksišdz Marek Gancarczyk kierował "Goœciem Niedzielnym" od 2003 roku.

"Goœć Niedzielny" był liderem œredniej sprzedaży wœród tygodników opinii w listopadzie ubiegłego roku. Sprzedaż wynosiła ponad 121 tys. egzemplarzy.

Decyzję o odwołaniu ks. Gancarczyka miał podjšć metropolita katowicki Wiktor Skworc.

"Nie od dziœ wiadomo, że arcybiskup Wiktor Skworc nie przepada za PiS-em, a choć „GN” nie był apologetyczny wobec władzy, to tak go właœnie w kurialnych kręgach czytano. Nie jest też tajemnicš, że z Watykanu płynšł jasne sygnały, by zmienić projanopawłowš linię w nauczaniu o małżeństwie, a „Goœć Niedzielny” zawsze bronił w tej sprawie ortodoksji" - skomentował Tomasz Terlikowski.

Kuria nie potwierdziła informacji o odwołaniu ks. Gancarczyka. Oficjalnie ma to być ogłoszone jutro. Również jutro ma zostać podane nazwisko nowego redaktora naczelnego.