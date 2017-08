Ksiądz Lemański o Beacie Szydło: Łże jak bura suka

Jak przekonać szefa do awansu?

Beata Szydło w rozmowie z "Gazetą Polską" mówi miedzy innymi o taśmach ujawnionych przez TVP Info. -Skandalem były wszystkie rozmowy i kolacyjki polityków Platformy Obywatelskiej. Dobrze się stało że społeczeństwo miało okazje poznać jak działało państwo pod rządami PO-PSL. Tam jest obraz prawdziwy, nie ukrywany. Panowie w swobodnej rozmowie pokazali, w jaki sposób traktowali Polskę i Polaków - powiedziała premier.

Na pytanie o zmiany w kierownictwie Telewizji Polskiej, Szydło odpowiedziała: "Będziemy odbudowywać media publiczne i chcemy ucywilizować sytuację na rynku medialnym w Polsce. Tak jak to ma miejsce w każdym szanującym się demokratycznym kraju".

Premier odniosła się również do weta prezydenta Andrzeja Dudy. - Uważam, że w kwestii zmian w sadownictwie to rząd ma rację. Jednak spór, rozmowa, wymienianie się argumentami to przecież sól demokracji - powiedziała Szydło.

Jej zdaniem protesty obywateli w związku z planowaną reformą sądownictwa, nie były spontaniczne. – To była dobrze wyreżyserowana i dobrze opłacona akcja, mająca na celu uderzyć w Polski rząd – skomentowała.

Wywiad skomentował na Facebooku ksiądz Wojciech Lemański. "Do tej wypowiedzi traktowałem panią premier jako mało atrakcyjną, niezbyt zdolną, pozbawioną inwencji kobietę, którą prezes postawił na ważnym państwowym odcinku, który ją po wielokroć przerasta. Zdolna na swój sposób jest, to znaczy jest zdolna uzasadnić każde, najgłupsze nawet posunięcie swoich ministrów, którzy ostentacyjnie pokazują jej, że ta pani w tym rządzie nie ma nic do powiedzenia. Wszak oni mają innego zwierzchnika i wie o tym każdy w tym kraju, jak i zagranicą. Powtarza więc niczym zdarta płyta slogany i banialuki przysłane przez "naczelnika"." - pisze Lemański.

"Ale skoro zdecydowała się ta marionetka, która porażkę nazywa zwycięstwem, niedorajdę - geniuszem, tchórza spod Smoleńska - reformatorem polskiej armii, a niedouczonym prawnikom pozwala demontować polski system sądownictwa. Skoro ta osoba zdecydowała się tysiącom ludzi, którzy wyszli na ulice i place polskich miast i miasteczek by stanąć w obronie niezależności sądów - zdecydowała się publicznie napluć w twarz i oskarżyć nas o to, że protestowaliśmy wtedy za pieniądze i pod czyjeś dyktando. To powiem o tej nieporadnej, zakompleksionej i mało atrakcyjnej kobiecie, słowami byłego marszałka Dorna - 'ona łże jak bura suka'" - czytamy dalej.

Ks. Lemański edytował później swój wpis. Zniknęły z niego ostatnie zdania. Pojawił się natomiast dopisek: "Jeśli pani premier poczuła się dotknieta którymkolwiek sformułowaniem mojego komentarza do słów wypowiedzianych przez nią o protestujacych w obronie niezależnosci sądów - to szczerze przepraszam. Osoby publiczne muszą się liczyć z publicznie wypowiadanymi opiniami o nich i o ich działalności. Moja ocena tej ekipy rządzącej jest krytyczna ale nie zamierzałem nikogo swoimi ocenami zniesławiać ani obrażać."