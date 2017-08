Papież Franciszek do młodych: Weźcie udział w ankiecie

Franciszek napisał o tym w tweecie, z okazji przypadającego w sobotę światowego dnia młodzieży, ustanowionego przez ONZ. "Drodzy młodzi, jesteście nadzieją Kościoła. Jak wyobrażacie sobie waszą przyszłość? Weźcie udział w Synodzie" - napisał papież.

Zapowiedziany na październik 2018 r. synod będzie poświęcony właśnie młodym i ich powołaniu.

- Pracujemy nad przygotowaniem synodu w 2018 r. Wielką wagę przywiązujemy do komunikacji społecznej - skomentował dla Radia Watykańskiego sekretarz generalny synodu biskupów kard. Lorenzo Baldisseri. - Dzisiejszy tweet papieża będzie na pewno silnym bodźcem. W ten sposób zwraca się on bezpośrednio do młodych. Pamiętajmy, że podczas czuwania przed Światowym Dniem Młodzieży Franciszek powiedział: synod należy do młodych, to wasz synod – dodał kardynał.

Ankieta na stronie youth.synod2018.va dostępna jest od 14 czerwca. Jej efektem będzie "Instrumentum laboris" – dokument roboczy, który posłuży do prac Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w październiku 2018 r.