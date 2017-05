Toruń: Państwowa działka dla o. Rydzyka za 111 tys. złotych. Bonifikata od wojewody

O sprawie informuje "Polska The Times". Ojcowie redemptoryści do tej pory dzierżawili działkę wielkości 1,3244 hektara. 11 maja wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wyraził pisemną zgodę na przekazanie działki w wieczyste użytkowanie. Dodatkowo udzielił zakonnikom 60 proc. bonifikaty.

Prezydent Torunia wycenił grunt na kwotę 1 mln 853 tys. 610 zł. Zarządzenie wojewody przewidziało udzielenie bonifikaty, która zostanie odjęcia od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste. Pierwsza rata została ustalona w wysokości 15 proc. ceny działki. Ostatecznie redemptoryści zapłacą za działkę 111 tysięcy złotych.

Prezydent Torunia Michał Zaleski proponował, by bonifikata była jeszcze większa. Wnioskował on by za działkę zapłacono 1 proc. od 25 proc. ceny działki, czyli około 4600 złotych. - Dlaczego wnosiliśmy o 99-procentową bonifikatę od 25 procent ceny działki? Bo tak w Toruniu wobec Kościoła już postępowaliśmy, taką mamy praktykę. I, rzecz jasna, nasza praktyka mieści się w granicach prawa - powiedział dyrektor Wiktor Krawiec.

W lutym tego roku tygodnik "Wprost" poinformował, że firmy i fundacje zarządzane przez o. Tadeusza Rydzyka przyniosły 56 mln złotych przychodów i 11 mln złotych zysku w 2015 roku. Gdyby o. Rydzyk był rzeczywistym właścicielem m.in. Radia Maryja i fundacji Lux Veritatis, znalazłby się na 83. miejscy najbogatszych osób w kraju.

Więcej: "Polska The Times"