Rezurekcja z Podkarpacia hitem w internecie

Strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w mszy rezurekcyjnej. W pewnym momencie dwóch strażaków upada na ziemię. "Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli" - mówi Ewangelia wg św. Mateusza.

Zarejestrowaną mszę obejrzało ponad 600 tysięcy osób. Część komentujących zauważyła, że halabarda trzymana przez jednego ze strażaków uderzyła w wiernych. "Małe sprostowanie co do halabardy, w tym przypadku to rekwizyty przygotowane specjalnie na tę okoliczność bardzo lekka i bezpieczna różni się od oryginału, nie ma się co denerwować w tak duże święto" - tłumaczy inny użytkownik.