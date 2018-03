Święty Patryk, patron Irlandii, pogromca węży, biskup i święty 17 marca

„Niech Bóg, Maryja i œw. Patryk będš z tobš” – pozdrawiali się tradycyjnie Irlandczycy. Obecnie jednak Patryk, obchodzšcy dziœ swój dzień, kojarzy się nie ze œwiętoœciš, ale raczej z paradami w zielonych strojach, z irlandzkš muzykš i ciemnym piwem.

Jedno skojarzenie jest na pewno prawidłowe: zielona koniczynka. Służyła ona œwiętemu jako poręczny eksponat przy tłumaczeniu mieszkańcom Irlandii istoty Trójcy Œwiętej. Patryk był bowiem misjonarzem.

Żył na przełomie IV i V wieku i najprawdopodobniej pochodził z Walii. Do Irlandii trafił w wieku 16 lat sprzedany przez korsarzy jako niewolnik. Przez szeœć lat pracował jako pasterz, uczšc się języka i obyczajów. Udało mu się uciec, ale gdy dorósł, został kapłanem i biskupem, powrócił na Zielonš Wyspę nawracać jej pogańskich mieszkańców. Pod koniec życia (a zmarł w 461 roku) dokonał chrztu Irlandii.

Choć obecnie jego œwięto jest okazjš do hucznych zabaw, sam Patryk prowadził surowe życie zakonne. Był też sprawcš cudów: przywracał wzrok œlepcom i – dzięki modlitwie – wyzwolił Irlandię od plagi jadowitych węży. Ponoć miał swój własny czyœciec – zstępował co pewien czas do zagłębienia pod ziemiš, gdzie rozmyœlał nad karami piekielnymi. Dziœ miejsce to odwiedzajš pielgrzymki. Jest to jedna z niewielu pamištek po Patryku, bo większoœć relikwii zniszczyli angielscy protestanci.Œw. Patryka uważa się za patrona górników, kowali, fryzjerów, a także za opiekuna trzody chlewnej.

