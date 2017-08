Nieetyczna reklama portalu zaadoptujfaceta.pl

ZaadoptujFaceta.pl to portal społecznościowy, gdzie jak czytamy „to kobiety robią ten pierwszy krok (...) aby mężczyźni mogli odezwać się do kobiet, muszą one najpierw umieścić ich w swoim koszyku, lub same do nich napisać". Do Komisji Etyki Reklamy trafiły dwie skargi na reklamę telewizyjną portalu.

W pierwszej z nich skarżący wskazywał, że „reklama w rażący sposób sprowadza mężczyznę do roli obiektu seksualnego; jednoznacznie i wprost przedstawia go jako towar". W drugiej skardze napisano, że w reklamie „mężczyźni traktowani są jak rzeczy, jak produkt, który można włożyć do koszyka. Wprost osoby nazywane są produktami. Handel ludźmi oraz ich takie traktowanie jest zabronione bez względu na płeć".

W opinii z 20 lipca zespół orzekający Komisji Etyki Reklamy stwierdził, że przedstawianie mężczyzny w roli obiektu seksualnego, który jest łapany przez kobietę za brodę i przedstawianie go jako towar, który później trafia do sklepowego wózka na zakupy, świadczy o przedmiotowym traktowaniu i braku odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że gdyby odwrócić sytuację i analogicznie to kobieta trafiałaby do koszyka, wówczas również mielibyśmy do czynienia z dyskryminacją.

W uchwale podkreślono, że seksizm w reklamie nie może mieć racji bytu. Tymczasem reklama ZaadoptujFaceta.pl nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje. Jak zaznaczono, reklama ta nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, a jej humorystyczna konwencja nie usprawiedliwia prezentowanych w reklamie treści.