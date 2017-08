120 biur podróży może zostać wykreślonych z rejestru organizatorów turystyki

Błędy biur podróży - na co uważać

Sprawa dotyczy blisko trzech procent biur podróży. Nie wysyłają do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego comiesięcznych deklaracji o sprzedanych imprezach i składki na zabezpieczenie turystów przed skutkami bankructwa organizatora.

– Sprawa najprawdopodobniej dotyczy tych biur, które nie prowadzą już działalności, a jedynie nie dopełniły formalności wykreślenia się z rejestru – uspokaja Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Biura te jednak wciąż figurują w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. To tam konsumenci teoretycznie mogą sprawdzić, czy biuro podróży działa legalnie i czy jest wiarygodne. Jak widać, metoda weryfikacji jest niedoskonała, bo obowiązek odprowadzania składek na dodatkowe zabezpieczenie turystów przed niewypłacalnością organizatora wprowadzono w listopadzie zeszłego roku.

Na początku aż 618 biur nie składało deklaracji i nie opłacało składek. Fundusz wezwał je więc do wywiązania się z tych obowiązków. Okazało się, że część z tych firm nie prowadzi już działalności, a ponad 300 touroperatorów złożyło zaległe deklaracje i opłaciło składki.

– Pozostała część widnieje jednak w rejestrach biur podróży i odebrała nasze wezwania. Dla zapewnienia należytej ochrony klientów imprez turystycznych musimy uporządkować ich status – tłumaczy Renata Mentlewicz.

To w sprawie tych biur fundusz wysłał 120 wniosków do marszałków województw o wykreślenie ich z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z zakazem prowadzenia działalności przez trzy lata. Zgodnie z prawem to bowiem marszałkowie prowadzą nadzór nad biurami. Muszą teraz rozpocząć dalsze postępowania wyjaśniające.

Co to oznacza dla klientów? Nawet jeżeli biuro podróży zostanie wykreślone z rejestru i tak będzie musiało wywiązać się z zawartych wcześniej umów. Klient jest zaś chroniony na wypadek jego bankructwa.

– Niewywiązanie się z obowiązku odprowadzania składek to sprawa między biurem podróży a funduszem. Klient nie może ponosić negatywnych konsekwencji zaniechań przedsiębiorcy– podkreśla prof. Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej.

Każde biuro powinno mieć też wykupioną gwarancję na wypadek upadłości. Środki z funduszu uruchamiane będą w wyjątkowych sytuacjach. ©?