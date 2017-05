Okulary przeciwsłoneczne - poradnik UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że z punktu widzenia przepisów o systemie oceny zgodności, okulary przeciwsłoneczne są środkami ochrony indywidualnej. Dlatego ich oznakowanie jest określone przez prawo. Zgodność okularów przeciwsłonecznych z wymaganiami potwierdza producent, który powinien umieścić na nich znak CE.Oto porady przygotowane przez UOKiK:- Zwróć uwagę na oznakowanie, szukaj na okularach przeciwsłonecznych cyfr, które oznaczają kategorię zastosowanego filtra – od 0 do 4. Im wyższa, tym większy stopień ochrony przed światłem, ale też mniejsza zdolność zauważania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej czy innych uczestników ruchu. Dlatego, np. okulary przeciwsłoneczne z filtrem o kategorii 4 przeznaczone są do używania w górach, czy na pustyni. Nie mogą być stosowane do jazdy samochodem.- Sprawdź informacje dodatkowe o typie filtra. Przykładowo fotochromowy reaguje na natężenie światła. Im jaśniejsze otoczenie, tym ciemniejsza będzie szybka okularów przeciwsłonecznych. Z kolei filtr polaryzacyjny wyostrza obraz eliminując niepotrzebne odbicia. Jest on szczególnie wskazany do prowadzenia pojazdów.- W oznakowaniu okularów przeciwsłonecznych mogą być używane oznaczenia słowne lub piktogramy. Jeżeli producent użyje tylko piktogramów, powinien je wyjaśnić, objaśnienia powinny być w jęz. polskim - szukaj załączonej informacji.- Sprawdź, czy producent przewidział ograniczenia stosowania okularów przeciwsłonecznych, np. nie używać w solarium, przy prowadzeniu samochodów.- Przeczytaj instrukcję konserwacji i przestrzegaj jej, by okulary przeciwsłoneczne nie straciły swoich właściwości, np. przez starcie czy porysowanie powłoki antyrefleksyjnej.- Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych kieruj się nie tylko ich ceną i wyglądem, ale także warunkami, w których będziesz ich używać. Zbyt jasne lub za ciemne mogą powodować zmęczenie, a nawet doprowadzić do choroby oczu.- Sprawdź, czy wielkość lub kształt oprawek nie będzie ograniczał twojego pola widzenia.- Jeśli trafisz na niewłaściwie oznakowane okulary przeciwsłoneczne u sprzedawcy, skontaktuj się z Inspekcją Handlową. Na stronie urzędu znajdziesz również link do krajowego rejestru wyrobów niezgodnych lub stwarzających zagrożenie lub unijnego systemu RAPEX (w języku angielskim),- Pomoc w razie problemów z reklamacją wadliwych okularów przeciwsłonecznych uzyskasz u Rzeczników Konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach IH, pod numerem telefonu 801 440 220 lub mailowo – porady@dlakonsumentow.pl.