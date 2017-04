Kolejne istotne poglądy UOKiK w sporach konsumentów z bankiem Millenium

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejne trzy istotne poglądy w sporach konsumentów z bankiem Millenium o postanowienia umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Postępowania toczą się przed sądami w Warszawie, Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju.

W dwóch sporach z bankiem Millenium klienci kwestionują postanowienia, na podstawie których obciążani są kosztami ubezpieczeń niskiego wkładu własnego. Urząd uznał, że nie informują one kredytobiorców, jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres ani w jaki sposób przedsiębiorca wylicza opłaty z tego tytułu. Obciążają kredytobiorców kosztami świadczenia, którego jedynym beneficjentem jest bank. Prezes urzędu uznał więc te postanowienia za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów.

W trzeciej sprawie kredytobiorcy kwestionują klauzule waloryzacyjne, na których podstawie przeliczana jest wartość kredytu i wysokość rat w oparciu o kursy CHF ustalane przez bank. Urząd wskazał, że na mocy tych klauzul bank ustala sposób wyliczania wysokości kwoty i poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego zawarte w tabeli. Jednocześnie kredytobiorcy nie są w stanie zweryfikować, czym kierują się banki w podejmowaniu decyzji o wysokości kursów walut. Dlatego, zdaniem UOKiK, klauzule te są niedozwolone i nie wiążą konsumenta z mocy prawa, od momentu zawarcia umowy.

W ocenie urzędu konsekwencją uznania klauzul waloryzacyjnych za niedozwolone może być unieważnienie samej umowy kredytu. Jednak powinno to nastąpić jedynie wtedy, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie, gdyż musi się liczyć z konsekwencjami podejmowanych działań.

Istotne poglądy wydane przez prezesa UOKiK dotyczą spraw o sygn. akt: I C 1237/16, I C 4702/15, I C 1572/16.Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.