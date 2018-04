Sąd Najwyższy: należność z niedozwolonej klauzuli umownej można sprzedać bez wyroku

Nie trzeba wyroku, by sprzedać należnoœć wynikłš z niedozwolonej klauzuli umownej.

Kwestia, którš zajšł się Sšd Najwyższy, wynikła w sprawie, w której kancelaria windykacyjna żšdała od Towarzystwa Ubezpieczeń 5,1 tys. zł, które Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy zasšdził. Towarzystwo kupiło to roszczenie od Tomasza W., który był objęty grupowym ubezpieczeniem na życie, i zgodnie z warunkami ubezpieczenia miał prawo zrezygnować z ochrony, a towarzystwo (pozwany) obowišzek wypłacić ubezpieczonemu tzw. wartoœć wykupu, którš wyliczano na podstawie wskazanego algorytmu i tabeli licznych opłat.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Trefne nawet bez orzeczenia

W zwišzku z rozwišzaniem umowy towarzystwo dokonało stosownych obliczeń i wypłaciło Tomaszowi W. 3,3 tys. zł, ale ten zakwestionował potršcenia, twierdzšc, że należy się mu jeszcze 5,1 tys. zł.

W ocenie sšdu rejonowego żšdanie zasługiwało na uwzględnienie. Umowa cesji była ważna, wskazano w niej stosunek prawny będšcy podstawš żšdania, a możliwe jest rozporzšdzenie wierzytelnoœciš wynikłš z niedozwolonego (abuzywnego) zapisu umownego, mimo braku uprzedniego stwierdzenia takiego charakteru przez sšd.

W ocenie sšdu zatrzymanie tak dużej częœci lokat (udziałów) na rachunku rażšco narusza interesy konsumenta, więc stanowi klauzulę niedozwolonš w rozumieniu art. 385[1] § 1 k.c., a zatem nie wišzało Tomasza W. Towarzystwo powinno więc wyrównać mu stratę.

Rozpatrujšc apelację Towarzystwa, Sšd Okręgowy w Warszawie w osobie sędzi Anety Łazarskiej zwrócił się do Sšdu Najwyższego z pytaniem prawnym, czy skuteczne jest zbycie przez konsumenta wierzytelnoœci majšcej swe Ÿródło w klauzuli abuzywnej, przed stwierdzeniem abuzywnoœci przez sšd. Poza tym, czy jej nabywca, będšcy przedsiębiorcš – może skutecznie powoływać się na abuzywnoœć.

Wkracza kancelaria

Pełnomocnik firmy windykacyjnej mec. Michał Karczmarczyk wnosił o pozytywnš odpowiedŸ, wskazujšc, że abuzywnoœć wynika z samego prawa, wyrok jš tylko potwierdza, a pozwany może zgłaszać swoje zastrzeżenia już w trakcie procesu. Z kolei pełnomocnik towarzystwa mec. Rafał Zatorski argumentował za odpowiedziš negatywnš. W jego ocenie przepisy prokonsumenckie służš tylko konsumentom i nie mogš z nich korzystać przedsiębiorcy, w szczególnoœci firmy windykacyjne.

SN podzielił stanowisko powoda. – Klauzula abuzywna jest bezprawna z mocy prawa od poczštku, nie ma argumentów, by zatrzymanych na jej podstawie œrodków konsument nie mógł scedować – wskazał sędzia SN Kazimierz Zawada. – W szczególnoœci firmie windykacyjnej, gdyż nic przez to nie traci. Przeciwnie, profesjonalista wyręcza konsumenta w odzyskaniu długu, więc jest lepiej chroniony – dodał sędzia.

– Wbrew pozorom uchwała Sšdu Najwyższego wspiera nie konsumentów, ale właœnie kancelarie odszkodowawcze, które będš mogły na własnš rzecz dochodzić roszczeń konsumenckich. Ich rozliczenia z konsumentami pozostanš poza wszelkš kontrolš, np. roszczenia będš mogły być kupowane za mały procent ich wartoœci. Dodatkowo, w takich sprawach konsument będzie miał status œwiadka, a nie strony, co jest dla niego znacznie mniej korzystne – ocenia Jakub Sewerynik, radca prawny z Vienna Life. Š?

Sygn. akt III CZP 114/17

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Tomasz Młynarski - radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego

Choć sprawa dotyczyła zwrotu nienależnie zatrzymanej przez towarzystwo ubezpieczeń wartoœci wykupu w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ma ona znacznie szerszy wymiar. Potwierdzona uchwałš Sšdu Najwyższego zasada ma zastosowanie także do innych rynków i umów, w których stosowane sš postanowienia uznane za niedozwolone, tzw. abuzywne. To oznacza, że rynek tego typu transakcji, na przykład w odniesieniu do tzw. kredytów walutowych, może się nadal rozwijać i nabierać znaczenia, a konsument ma większy wybór, jak postępować ze swojš należnoœciš.