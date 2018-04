UOKiK: 3 mln zł kary dla Kancelarii Prawnej Proculus za naruszenie dobrych obyczajów

Zbyt wysoka prowizja, nakłanianie konsumentów do pożyczenia większej sumy pieniędzy niż mogli spłacić naruszajš dobre obyczaje - uznał UOKiK, i nałożył 3 mln zł kary na Kancelarię Prawnš Proculus.

Kancelaria Prawna Proculus poœredniczyła w pożyczaniu pieniędzy. Ofertę kierowała głównie do osób, które nie miały zdolnoœci kredytowej, ale potrzebowały pieniędzy na spłatę wczeœniejszych zobowišzań. Ze skarg konsumentów wynikało, że pożyczajšc pienišdze przez Kancelarię Prawnš Proculus, popadali w jeszcze większe kłopoty finansowe.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że spółka naruszyła dobre obyczaje. – Działania pracowników Proculusa miały jeden cel: nakłonić jak największš liczbę osób do zawarcia umów poœrednictwa finansowego, ponieważ pobierali za to prowizję. Im większa kwota, tym większa opłata, dlatego Proculus namawiał konsumentów do tego, żeby pożyczali więcej pieniędzy niż mogliby spłacić – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urzšd zakwestionował m.in. zbyt wysokie prowizje, które nie odpowiadały pracy wykonanej przez Proculus. Poœrednik zobowišzywał się do wyszukiwania ofert finansowych, co kosztowało klientów ok 20 proc. kwoty kredytu. Pracownicy Proculusa pobierali prowizję nawet wtedy, gdy wszystkie czynnoœci wykonywał bank lub nie doszło do zawarcia umowy. Zdarzało się, że klient płacił i Proculusowi, i bankowi. Urzšd zapytał 14 innych poœredników finansowych o to, czy pobierajš prowizje i w jakiej wysokoœci. 13 z nich nie obcišża tš opłatš konsumentów, płaci jš bank udzielajšcy pożyczki.

UOKiK zakwestionował też namawianie konsumentów do tego, żeby pożyczyli więcej pieniędzy niż mogliby spłacić. Pracownicy Proculusa tak manipulowali informacjami, że ostatecznie pożyczane kwoty były wyższe niż możliwoœci i potrzeby konsumentów. W efekcie, Proculus otrzymywał wysokš prowizję, a klienci wpadali w jeszcze większe problemy finansowe.

Kancelarię ukarano też za weksle in blanco, które nie zawierały wymaganej klauzuli „nie na zlecenie". Weksel zabezpiecza roszczenia pożyczkodawcy i spłatę zobowišzania, ale musi wskazywać kwotę i zawierać klauzulę „nie na zlecenie". Proculus mógł wpisać dowolnš kwotę i przenieœć zobowišzanie na innš osobę.

Nałożona kara to prawie 3 mln zł (2 914 028 zł). Spółka musi też oddać konsumentom weksle. Decyzja jest prawomocna. Ponadto postępowanie w sprawie działań Proculus prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.