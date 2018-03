Lojalność wobec konsumenta - wyrok Sądu Okręgowego

Kupujšcy, który zamówił u przedsiębiorcy buty w Internecie powinien otrzymać takie same, jak na zdjęciu opublikowanym na stronie internetowej sklepu.

Sšd Okręgowy Sšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie nałożył karę w wysokoœci 6,5 tys. zł na spółkę handlujšcš butami w Internecie. Chodziło m.in.: o niekorzystne zapisy regulaminu w sprawie zwrotu towarów oraz o zdjęcia butów.

Regulamin niekorzystny dla kupujšcego

Pozew do sšdu wniósł prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego zarzuty dotyczyły trzech zapisów regulaminu. Po pierwsze chodziło o zastrzeżenie, że „zdjęcia prezentujšce oferowany towar majš jedynie charakter poglšdowy. Rzeczywisty wyglšd, w tym w szczególnoœci kolor i struktura materiału mogš odbiegać od prezentowanego na zdjęciach."

Po drugie prezesowi UOKiK nie podobały się również zapisy regulaminu, dotyczšce zwrotu towaru. Buty można było zwrócić pod warunkiem, że: "zwracany towar będzie kompletny, bez uszkodzeń oraz bez widocznych œladów użytkowania (nieprzekraczajšcych potrzeby zapoznania się z towarem)".

I po trzecie zakwestionował on zapis regulaminu, że: „informacje publikowane na stronie internetowej sprzedawcy sš starannie przygotowane i sprawdzone. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialnoœci za aktualnoœć, poprawnoœć, jakoœć i kompletnoœć zamieszczonych danych. Strona internetowa sprzedawcy jest czysto informacyjna i nie jest w stanie zastšpić profesjonalnych porad".

Postanowienia regulaminu łamały przepisy. Prawo do odstšpienia od umowy oraz zwrot towaru przysługuje bowiem konsumentowi, nawet, gdy rzecz uległa uszkodzeniu lub też posiadała œlady użytkowania. Przy czym przepisy nie przewidujš wyłšczenia prawa konsumentów do odstšpienia od umowy z możliwoœciš zwrotu zakupionego towaru.

Ponadto nie można też wykluczyć, że produkt dostarczony konsumentowi będzie uszkodzony lub będzie posiadał widoczne œlady użytkowania. W takim przypadku na podstawie kwestionowanych postanowień regulaminu nie miałby możliwoœci złożenia oœwiadczenia o odstšpieniu od umowy.

Prezes UOKiK zwrócił też uwagę, że konsument, zawierajšc umowę na odległoœć za pomocš strony internetowej, podejmuje decyzję w oparciu o zamieszczone na niej zdjęcia produktów. Zdjęcie stanowi więc zasadnicze Ÿródło informacji o towarze.

Tymczasem na podstawie kwestionowanego postanowienia konsument mógł został pozbawiony podstaw do żšdania doprowadzenia towaru do zgodnoœci z umowš np. kupił buty w kolorze czarnym, a otrzymał w innym kolorze.

Postanowienia regulaminu mogš również służyć przedsiębiorcy do odrzucania reklamacji składanych przez konsumentów.

Według prezesa UOKiK, spółka ma obowišzek przedstawić informację o produkcie zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. Wszystkie uchybienia zwišzane z błędnym opisem oferowanego produktu powinny obcišżać przedsiębiorcę, a nie konsumenta, który kupił na podstawie danych przedstawionych na stronie internetowej.

Spółka wprowadziła zmiany do regulaminu, uwzględniajšce zastrzeżenia prezesa UOKiK. Prezes UOKiK i tak jednak nałożył karę na spółkę w wysokoœci prawie 6,5 tys. zł.

Inaczej na smartfonie, inaczej na laptopie

Spółka odwołała się do Sšdu Okręgowego – Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W pozwie wyjaœniła, że informacja o różnicach w wyglšdzie butów na zdjęciu i w rzeczywistoœci miała tylko uczulić kupujšcych, że towar widoczny na zdjęciach, jest wyœwietlany na ekranach różnych urzšdzeń elektronicznych. Może więc ze względów technicznych (różne ustawienia wyœwietlaczy i wykorzystanie różnych kart graficznych) różnić się od tego w rzeczywistoœci.

Postanowienia regulaminu nie wprowadzały też kupujšcych w błšd, co do możliwoœci dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodnoœci towaru z umowš, ponieważ nie odnosiły się w jakikolwiek sposób do kwestii zwišzanych z roszczeniami konsumenta w tym zakresie.

Sšd okręgowy obniżył karę. W jego ocenie postanowienia dotyczšce zwrot towaru naruszajš przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Wypełniajš jednoczeœnie znamiona niedozwolonej praktyki rynkowej, a w konsekwencji naruszajš zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK słusznie zauważył, że prawo do odstšpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru przysługuje konsumentowi także wówczas, gdy towar będzie uszkodzony, niekompletny, czy też będzie nosił widoczne œlady użytkowania.

Gorsza pozycja kupujšcego

W tej konkretnie sprawie spółka ewidentnie ograniczyła uprawnienia konsumenta, przewidujšc arbitralnie niedopuszczalnoœć zwrotu towaru i odstšpienia od umowy. Wyłšczyła również prawo konsumenta do zwrotu towaru i odstšpienia od umowy także wówczas, gdy produkt nosi widoczne œlady używania, czy uszkodzenia już w momencie dostarczenia go nabywcy.

Zdaniem SO, gdy chodzi o zastrzeżenie dotyczšce różnicy w wyglšdzie butów na zdjęciu i w rzeczywistoœci może sugerować, że wskazane różnice pomiędzy towarem wskazanym na zdjęciu a zakupionym, sš akceptowane i dopuszczalne. Nie stanowiš więc podstawy do wystšpienia przez konsumenta z roszczeniami przysługujšcymi w zwišzku z niezgodnoœciš towaru z umowš.

W opinii sšdu okręgowego, także praktyka, polegajšca na zamieszczeniu we wzorcu umowy postanowienia o treœci: „Informacje publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy sš starannie przygotowane i sprawdzone. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialnoœci za aktualnoœć, poprawnoœć, jakoœć i kompletnoœć zamieszczonych danych. Strona internetowa sprzedawcy jest czysto informacyjna i nie jest w stanie zastšpić profesjonalnych porad". Postanowienie to stanowi przykład nieuczciwej praktyki rynkowej i jednoczeœnie praktyki naruszajšcej zbiorowe interesy konsumentów, z uwagi na możliwoœć wprowadzenia konsumentów w błšd co do możnoœci realizacji roszczeń z tytułu niezgodnoœci towaru z umowš, wskazanych w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Na przedsiębiorcy, jako profesjonalnym uczestniku obrotu, spoczywa obowišzek udzielenia konsumentowi jasnej, rzetelnej i wyczerpujšcej informacji, między innymi na temat towarów oferowanych do sprzedaży, warunków umowy, praw i obowišzków stron umowy. W sposób oczywisty obowišzek ten obejmuje wymóg prezentowania danych aktualnych, poprawnych i kompletnych. Jakiekolwiek więc nieprawidłowoœci, niezgodnoœci danych na stronie internetowej spółki, w oparciu o które konsument dokonał zakupu, stanowiš podstawę odpowiedzialnoœci przedsiębiorcy względem kontrahenta.

Tymczasem, w zakwestionowanym postanowieniu przewidziano, że powodowy przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialnoœci za aktualnoœć, poprawnoœć, jakoœć i kompletnoœć danych zamieszczonych na jego stronie internetowej.

Sšd okręgowy stwierdził, że na spółce spoczywa obowišzek informacyjny, wynikajšcy z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš. W myœl tej regulacji, usługodawca zobowišzany jest okreœlić w regulaminie œwiadczenia usług drogš elektronicznš w szczególnoœci warunki œwiadczenia usług drogš elektronicznš, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca. Wobec bezspornego faktu niezamieszczenia w wykorzystywanym przez spółkę „Regulaminie" wymienionych informacji, prezes UOKiK prawidłowo przyjšł, że spółka naruszyła ten przepis.

Specyfika umów zawieranych przez internet wymaga, by konsument mógł mieć pełne zaufanie do podmiotu oferujšcego usługi drogš elektronicznš. Od przedsiębiorcy wymaga się, aby przy wykonywaniu działalnoœci gospodarczej zachowywał należytš starannoœć, tj. takš, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego uczestnika obrotu. Obejmuje ona przede wszystkim postępowanie zgodne z obowišzujšcymi przepisami prawa, w tym wypełnianie nałożonych przez nie obowišzków, jak również uczciwoœć, lojalnoœć kontraktowš wobec kontrahenta, a zwłaszcza posiadajšcego status konsumenta.

sygnatura akt: XVII AmA 62/16