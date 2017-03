Biuro podróży zapłaci za owady w pokoju turysty

Klient niewypłacalnego biura podróży może sam iść do sądu z roszczeniem

Pan S. wykupił w jednym z biur podróży wycieczkę do Czarnogóry. Zapłacił 1199 zł. Umowa przewidywała dowóz na miejsce klimatyzowanym autokarem. Zakwaterowanie w trzygwiazdkowej willi z restauracją na dole, opiekę rezydenta biura na miejscu.

Pan S. twierdził, że było inaczej. Podróż odbył niekomfortowym autokarem, bocznymi drogami pozbawionymi odpowiedniej infrastruktury m.in. toalet.

Po przybyciu do Czarnogóry, po długim i męczącym oczekiwaniu został zakwaterowany, z powodu braku miejsc nie w hotelu docelowym, a w hotelu dwu-gwiazdkowym. Miejsce zakwaterowania mieściło się w nieotynkowanym budynku. Wewnątrz budynku panował bałagan, zaś w górnej jego części remont. W pokoju znajdowały się mrówki, które wchodziły na łóżka. W łazience nie była wyodrębniona kabina prysznicowa, co utrudniało utrzymanie czystości wskutek pryskania wody. Mężczyzna i jego towarzyszka podróży zmuszeni byli zabezpieczyć walizkami od wewnątrz dostęp do pokoju od strony drzwi balkonowych, gdyż pokój znajdował się na niskim parterze. Budynek położony był w odległości około 300-400 metrów od plaży, a nie jak przewidziano w umowie 150 metrów od plaży.

Mężczyzna po powrocie z wycieczki powołując się na art. 11a ustawy o usługach turystycznych złożył reklamację. Biuro turystyczne uznało swoją odpowiedzialność jedynie w zakresie zmiany miejsca i sposobu zakwaterowania. W związku, z czym zaproponowało wypłatę odszkodowania w wysokości 20 proc. zapłaconej ceny. Turysta nie zgodził się.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi uwzględnił częściowo roszczenie uznając, że usługa turystycznie został nienależycie wykonana. Przyznał klientowi biura podróży odszkodowanie w wysokości 300 zł, za zmianę miejsca i sposobu zakwaterowania ( 25 proc. ceny wycieczki).

Sąd uznał także, że konieczność przebywania w pokoju z robactwem-mrówkami wywołało u turysty dyskomfort i poczucie częściowo utraconej przyjemności z wykupionej wycieczki. Tytułem rekompensaty za „zmarnowany wyjazd" sąd przyznał mu 300 zł zadośćuczynienie.

Sąd nie podzielił natomiast pozostałych zarzutów dotyczących błędnej organizacji wycieczki: braku opieki rezydenta, niekomfortowych warunków przejazdu oraz niewłaściwej trasy przejazdu. Z warunków umownych nie wynikała trasa przejazdu autostradami, a zatem nie można biuru czynić zarzutu, że podróż odbyła się w sposób nieprawidłowy.

Wyrok utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Łodzi.

sygnatura akt sygn. III Ca 1757/16