UOKiK: Istotne poglądy w sprawie Raiffeisen Bank Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił trzy kolejne istotne poglądy. W postępowaniach toczących się przed warszawskimi sądami, konsumenci pozwali Raiffeisen Bank Polska o zwrot opłat pobranych w oparciu o niedozwolone klauzule. Sprawy dotyczą umów kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.

Kredytobiorcy, we wnioskach skierowanych do UOKiK, zakwestionowali klauzule obejmujące indeksacje kwoty i rat kredytu. Zdaniem urzędu, postanowienia zawarte w umowie pozwalają bankowi na jednostronne ustalanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsumenci nie są informowani na jakiej podstawie określa je Raiffeisen Bank Polska. Jest to wykorzystanie uprzywilejowanej pozycji jaką ma bank jako profesjonalista i silniejsza strona umowy. Dlatego prezes UOKiK uznał te klauzule za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W ocenie prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna. Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. Co więcej, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa. Jednak, zdaniem urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie.

Istotny pogląd wydany przez prezesa UOKiK, dotyczy spraw o sygn. akt: II C 920/15, II C 396/16 oraz II C 2557/16 - spór konsumentów z Raiffeisen Bank Polska. Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.