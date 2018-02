Kto stanie pomiędzy Kijowem a Moskwą?

Białoruœ, Szwecja i Finlandia deklarujš chęć udziału w misji pokojowej w Donbasie. Ukraina i Rosja negocjujš warunki.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko po raz kolejny zaproponował wysłanie swoich żołnierzy w ramach misji pokojowej na wschód Ukrainy. Według niego udział w niej mogłoby wzišć nawet 10 tys. białoruskich wojskowych.

– Mówiłem prezydentom Poroszence i Putinowi, by nie liczyli na to, że będę po którejœ ze stron. Będę wyłšcznie wykonywał to, co pomiędzy wami, prezydentami, zostanie uzgodnione. Jeżeli postanowicie, by stanšć pomiędzy (chodzi o linię frontu w Donbasie – red.), będę stał. Jeżeli trzeba będzie stać na granicy (niekontrolowanym przez Kijów odcinku ukraińsko-rosyjskiej granicy – red.), postawimy ich na granicy – oœwiadczył Łukaszenko.

Wysłanie żołnierzy do Donbasu proponował kilka dni temu szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej. Mówił o tym również szef tamtejszego resortu obrony. Problem polega na tym, że Białoruœ nie byłaby w stanie wysłać tak dużej liczby przygotowanych żołnierzy do Donbasu.

– Białoruskie siły zbrojne liczš około 45 tys. wojskowych, z czego większoœć to żołnierze poborowi. Według prawa za granice kraju mogš wyjeżdżać wyłšcznie żołnierze zawodowi. Gdyby w takiej misji uczestniczyły jednostki specjalne armii, MSW i KGB do Donbasu, mogłoby pojechać najwyżej 4 tys. żołnierzy – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksandr Alesin, znany białoruski analityk wojskowy. – W ten sposób Łukaszenko chce wzmocnić swoje pozycje nie tylko wewnštrz kraju, ale również w regionie – dodaje.

Wiele wskazuje na to, że rzšdzšcy od prawie ćwierćwiecza białoruski przywódca nieprzypadkowo poruszył temat misji pokojowej w Donbasie tuż po zakończeniu monachijskiej konferencji bezpieczeństwa.

To tam minister obrony Szwecji Peter Hultqvist oœwiadczył, że władze w Sztokholmie sš gotowe do udziału w rozwišzaniu konfliktu na Ukrainie. W Monachium chęć udziału w misji pokojowej ONZ w Donbasie wyraził również prezydent Finlandii Sauli Niinistö. W odróżnieniu od Białorusi, która z Rosjš jest powišzana sojuszem militarnym, kraje te nie należš do żadnych układów wojskowych. Miejsce w takiej misji znalazłoby się dla żołnierzy z wielu krajów.

W ubiegłym tygodniu analityk ONZ Richard Gowan z Uniwersytetu Columbia opublikował raport, z którego wynika, że misja pokojowa będzie skuteczna, jeżeli do Donbasu uda się co najmniej 20 tys. żołnierzy. Ale muszš uzyskać mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ, a bez zgody Rosji to nie będzie możliwe.

– Wszystko wskazuje na to, że jeżeli do wysłania misji do Donbasu w ogóle dojdzie, udział w niej Białorusi będzie warunkiem koniecznym Rosji. Putin nie zgodzi się, by wysłano tam wyłšcznie żołnierzy państw, na które nie ma wpływu. Ze wszystkich przywódców państw byłego ZSRR Łukaszence ufa najbardziej – mówi Alesin.

W Moskwie zaœ twierdzš, że jest za wczeœnie, by mówić o uczestnikach misji. – Rosja nie pogodzi się z utratš kontroli nad ukraińsko-rosyjskš granicš, dopóki nie zostanš wykonane wszystkie pozostałe postulaty „porozumień mińskich". Kijów uważa zupełnie inaczej – mówi „Rzeczpospolitej" Fiodor Łukjanow, przewodniczšcy wpływowej moskiewskiej Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej. – Teoretycznie białoruscy żołnierze mogliby stanšć na granicy – przyznaje.

Ukraińskie władze na razie nie zabierajš głosu w sprawie ewentualnych uczestników międzynarodowej misji pokojowej w Donbasie. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wielokrotnie spotykał się z Łukaszenkš, a w lipcu ubiegłego roku nawet stwierdził, że ukraińsko-białoruskie relacje „opierajš się na partnerstwie i zaufaniu".

– Władze w Mińsku mówiš jedno, a robiš zupełnie coœ innego. W 2014 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ Białoruœ zagłosowała przeciw rezolucji potępiajšcej aneksję Krymu – mówi „Rzeczpospolitej" Wołodymyr Ohryzko, były szef ukraińskiego MSZ.

Jak twierdzi, do porozumienia w sprawie misji ONZ w Donbasie jest bardzo daleko.