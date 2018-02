Prezydent Filipin: Komunistkom strzelajcie w waginy

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte w przemówieniu do 200 byłych komunistycznych bojowników oœwiadczył, że nakazał strzelanie w waginy kobietom, które walczš w szeregach komunistycznych partyzantów. Jego zdaniem w ten sposób czyni się kobiety "bezużytecznymi".

Według relacji "The Guardian" Duterte w przemówieniu wielokrotnie używał słowa "bisong", które w językach bisajskich (grupa języków œrodkowofilipińskich) oznacza właœnie waginę. Jednak w relacji ze spotkania przygotowanej przez filipiński Pałac Prezydencki słowo to nie występuje (we fragmentach, w których Duterte używał tego okreœlenia, umieszczono myœlniki).

- Jest nowy rozkaz: "Nie zabijemy was. Po prostu będziemy wam strzelać w waginy - miał powiedzieć Duterte, wielokrotnie oskarżany w przeszłoœci o seksizm. Przemówienie zostało zarejestrowane.

Słowa Duterte wywołały oburzenie organizacji praw człowieka i organizacji kobiecych w regionie.

- To tylko jedna z ostatnich mizoginistycznych, uwłaczajšcych i poniżajšcych wypowiedzi Duterte o kobietach - stwierdził Carlos H Conde, Filipińczyk z Human Rights Watch. - To forma zachęcenia państwowych sił do popełniania przestępstw seksualnych w czasie konfliktów zbrojnych, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego - dodał.

Z kolei zasiadajšca w Kongresie Emmi de Jesus nazwała Duterte "maczo-faszystš" a jego słowa oceniła jako "wezwanie do państwowego terroru przeciwko kobietom".

Rzecznik prezydenta Harry Roque bagatelizuje jednak problem. - Wiecie, czasem, te feministki sš nieco przewrażliwione - stwierdził. - To znaczy, to po prostu œmieszne. Dajcie spokój. Po prostu się œmiejmy - dodał.