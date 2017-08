Trump grozi Korei Północnej: Ogień i furia, jakich świat nie widział

Japońskie władze opublikowały coroczną białą księgę dotyczącą obronności. W dokumencie pojawiły się informacje o możliwym zagrożeniu ze strony Korei Północnej.

"Możliwe, że północnokoreański program broni nuklearnej znacznie się rozwinął i możliwe, że Korea Północna już dokonała miniaturyzacji broni jądrowej oraz zdobyła głowice nuklearne" - napisało japońskie ministerstwo obrony.

"Od ubiegłego roku, gdy (Korea Płn.) skutecznie przeprowadziła dwie próby nuklearne i ponad 20 testów rakiet balistycznych, zagrożenie z jej strony weszło w nowy etap" - napisano również.

Zdaniem ekspertów rakiety wystrzeliwane przez Pjongjang mogą dosięgnąć kontynentalnego terytorium Stanów Zjednoczonych. Podkreślono, że rakiety były trudne do przechwycenia.

O zagrożeniu ze strony Korei Północnej mówił w New Jersey prezydent Donald Trump. - Dla Korei Północnej będzie najlepiej, by nie grozili Stanom Zjednoczonym. Spotkają się z ogniem i furią, jakich do tej pory świat nie widział - powiedział amerykański prezydent.