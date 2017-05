Adwokat Mladicia: Ludzie wyjdą na ulice

Celem Lukicia jest wykazanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ), iż były wojskowy przywódca bośniackich Serbów cieszy się nadal dużym społecznym poparciem. Plan ma zostać zrealizowany jeszcze przed decyzją Trybunału w postępowaniu odwoławczym.

W pierwszej instancji MTKJ odrzucił wniosek obrony Mladicia w sprawie tymczasowego zwolnienia z haskiego aresztu ze względu na stan zdrowia. Co ciekawe, to Rosja miała zagwarantować powrót Mladicia do aresztu po zakończeniu leczenia.

Zasadniczy proces Mladicia przed MTKJ jest obecnie odroczony. Prokuratura postawiła Mladiciowi 11 zarzutów, m.in. za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.