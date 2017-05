Rodrigo Duterte: Żołnierz może zgwałcić trzy kobiety

Foto: AFP

- Jeśli któryś z was zgwałci trzy kobiety, powiem, że ja to zrobiłem - mówił do żołnierzy prezydent Filipin Rodrigo Duterte przekonując, że bierze na siebie odpowiedzialność za to, co stanie się w czasie stanu wojennego wprowadzonego na południu kraju.