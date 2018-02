Ukraina: nie możemy wypowiedzieć wojny Rosji

W Kijowie obawiajš się, że w przypadku wojny Moskwa sięgnęłaby po broń atomowš.

W kijowskim sšdzie trwa proces zbiegłego do Rosji byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, oskarżanego na Ukrainie o zdradę państwa. Przesłuchano w tej sprawie m.in. szefa Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksandra Turczynowa, który po ucieczce Janukowycza pełnił obowišzki prezydenta. Poruszony został temat aneksji Krymu i rosyjskiej agresji.

- Nie mamy dzisiaj możliwoœci wojskowych, by stawiać opór państwu posiadajšcemu broń atomowš. Właœnie dlatego wypowiedzenie wojny w lutym-marcu 2014 roku nie było możliwe. Nie jest możliwe i dzisiaj, gdy mamy zdolnš do walki armię, przemysł zbrojeniowy i broń, której jest wystarczajšco dużo do obrony kraju. Niestety nie możemy wypowiedzieć wojny agresorowi - mówił Turczynow, cytowany przez lokalne media.

Tymczasem kilka dni temu Turczynow twierdził, że przegłosowana niedawno przez Radę Najwyższš ustawa "o reintegracji Donbasu" umożliwia wyzwolenie kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów regionów "drogš siłowš".