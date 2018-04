Minister obrony Izraela: Nie ma niewinnych w Strefie Gazy AFP

Minister obrony Izraela Avigdor Liberman w jednym z wywiadów radiowych dotyczšcych obecnej sytuacji w Strefie Gazy stwierdził, że "nie ma niewinnych osób w Strefie Gazy". To komentarz do oskarżeń pod adresem izraelskiej armii, która strzela z ostrej amunicji do nieuzbrojonych uczestników demonstracji przed ogrodzeniem oddzielajšcym Strefę Gazy od Izraela.

