Palestyna pomaga Wenezueli. "A Strefa Gazy?"

"Chcemy zwrócić uwagę władzom Autonomii, że z Ramallah do Gazy jedzie się godzinę, podczas gdy Ramallah i Wenezuelę dzieli ponad 10 tys. km" - napisał na Facebooku generał, który stoi na czele związanej z resortem obrony instytucji zajmującej się sprawami ludności cywilnej w Autonomii Palestyńskiej.

W niedzielę szef MSZ Autonomii Palestyńskiej Riyad al-Maliki i minister zdrowia Jawad Awwad ogłosili, że wysyłają trzy ciężarówki środków medycznych - w tym antybiotyków i leków na choroby przewlekłe oraz wszystko co jest niezbędne w nagłych przypadkach - do Wenezueli. Wenezuela od miesięcy boryka się ze skutkami kryzysu gospodarczego, którego efektem jest m.in. zapaść publicznej służby zdrowia - podstawowych lekarstw brakuje nawet w szpitalach w dużych miastach.

Poświęcony temu wpis gen. Mordechaja został opatrzony zdjęciem, na którym Awwad i Maliki przekazują dary dla Wenezueli opatrzone podpisem "Abbas pomaga Wenezueli, ale co z Palestyńczykami?".

Al-Maliki powiedział, że dary przekazał na polecenie Abbasa. Władze Wenezueli określiły Palestynę mianem "przyjaciela, który regularnie stawał ramię w ramię z Palestyńczykami". Przypomniał też, że pomoc w wysokości 15 mln dolarów z Wenezueli przekazana Palestynie w przeszłości pomogła w budowie szpitala okulistycznego w miejscowości położonej niedaleko Ramallah.

Tymczasem, jak pisze "Times of Israel", na brak środków medycznych uskarża się obecnie także Strefa Gazy. Hamas i organizacje pozarządowe oskarżają władze w Ramallah, że te celowo ograniczają dostawy leków do kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy traktując to jako formę sankcji wobec tej organizacji.

Władze Autonomii zaprzestały też refundowania leczenia w Izraelu i poza granicami kraju mieszkańcom Strefy Gazy.