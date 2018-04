Marsz pojednania w Auschwitz

Inicjatywa prezydentów Riwlina i Dudy może doprowadzić do przełamania kryzysu między Polskš i Izraelem.

To jest obraz, który przywodzi chyba tylko jednš myœl: Niemcom nie udało się zgładzić narodu żydowskiego. W czwartek, w 30. rocznicę pierwszego Marszu Żydów, kilkanaœcie tysięcy w większoœci młodych ludzi przeszło nieco ponad trzy kilometry, jakie dzielš słynnš bramę z napisem „Arbeit macht frei" w Auschwitz od obozu w Birkenau. W miejscu, które w zamyœle Hitlera miało położyć kres historii narodu żydowskiego, powiewało morze izraelskich flag.

– Chcę powiedzieć wszystkim Żydom, którzy tu zginęli: spójrzcie, państwo żydowskie jest tutaj, nie zapomniało o was! Wszyscy jesteœmy z wami! – powiedział tuż przed rozpoczęciem uroczystoœci we wzruszajšcym przemówieniu prezydent Reuwen Riwlin.

W tym wyjštkowym marszu wzięli też udział w galowych mundurach szefowie wszystkich głównym formacji zbrojnych Izraela. Byli ambasadorowie przy ONZ przeszło 50 krajów. A wœród wielu izraelskich artystów także jeden z najbardziej znanych piosenkarzy tego kraju, Shlomo Artzi, który pod koniec uroczystoœci przy ruinach krematoriów zaœpiewał utwory żałobne.

– Chcemy, aby to było œwiadectwo, że dziœ jesteœmy w zupełnie innej sytuacji – powiedział szef izraelskiej policji Roni Alsheikh, odnoszšc się do milionów bezbronnych ofiar Holokaustu.

Politycy nie mogš oceniać historii

Izrael, który będzie œwiętował 19 kwietnia 70. rocznicę powstania, wcišż nie ma bezpiecznych granic i potrzebuje spoiwa, które zjednoczy państwo w obliczu zagrożenia. Zdaniem władz w Jerozolimie powinna nim być pamięć o Holokauœcie, przestroga, co się może stać z żydowskim narodem gdy nie będzie miało silnego państwa.

W paŸdzierniku 2014 r., gdy pierwszy raz przyjechał do Polski, prezydent Riwlin w wywiadzie dla „Rz" mówił: – Polska przyznała się do tragicznych fragmentów swojej historii, nawet zanim my o to poprosiliœmy. I bardzo to doceniamy!

Nowelizacja ustawy o IPN zmieniła to nastawienie Jerozolimy radykalnie. W Izraelu do końca trwała goršca debata, czy Riwlin powinien wzišć udział w Marszu Żywych razem z Andrzejem Dudš, skoro ten dwa miesišce wczeœniej podpisał kontrowersyjnš ustawę (choć jednoczeœnie przesłał jš do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny). Ostatecznie, jak powiedziały „Rz" Ÿródła rzšdowe w Jerozolimie, premier Netanjahu wydał w tej sprawie pozytywnš decyzję na znak, że jest to pierwszy krok ku pojednaniu między oboma krajami.

Ale Izrael oczekuje w zamian stanowczych decyzji ze strony polskich władz. O tym bardzo jasno powiedział w Auschwitz prezydent Riwlin.

– Politycy sš od tego, aby kształtować przyszłoœć narodu i państwa, historycy – aby badać jego przeszłoœć. I oni nie powinni zamieniać się rolami. Nasze narody łšczy wyjštkowa relacja. Ale oczekujemy, że Polska weŸmie pełnš odpowiedzialnoœć za badania nad Holokaustem – oœwiadczył izraelski przywódca.

Polski prezydent najwyraŸniej ten gest docenił w całym jego znaczeniu.

– Ogromnie dziękuję, że pan prezydent zechciał przyjechać te tysišce kilometrów tutaj, dzisiaj do wolnej Polski, ale zarazem w to tragiczne miejsce Zagłady, ale dziœ i wielkiego œwiadectwa – powiedział polski przywódca.

Zamiast, jak to się często robi, mówić o dwóch wspólnotach żyjšcych przez tysišc lat w separacji, podkreœlał, że Riwlin przyjechał do ziemi, „gdzie tak wielu Żydów było obywatelami Rzeczypospolitej, gdzie tak wielu Żydów przez te stulecia oddało życie za Polskę i za polskoœć – za to, żeby Polska mogła być, żeby 100 lat temu mogła odzyskać niepodległoœć, żeby mogła tę niepodległoœć utrzymać. Ich groby rozsiane sš po całym terenie naszego kraju nie dlatego, że ktoœ ich zamordował, tylko dlatego, że walczyli, by Polska mogła istnieć, by mogła być ich ojczyznš".

Odrodzenie żydowskiego życia

Ten żydowski heroizm szczególnie kontrastował z upadkiem moralnym narodu niemieckiego w latach okupacji. – Popatrzcie, do czego mogš prowadzić antysemityzm, ksenofobia, rasizm! Do tego, że człowiek zachowuje się w taki sposób, w jaki trudno sobie w ogóle wyobrazić, że człowiek mógłby się zachować – mówił polski prezydent.

Ale zdaniem Andrzeja Dudy wspólnota polskiego i żydowskiego narodu powinna trwać także i dziœ. – Wierzę, że w tym dziele budowania silnego polskiego państwa – będziemy mogli czerpać z Izraela bardzo wiele cennych wzorców – powiedział.

W izraelskich kręgach rzšdowych na razie panuje jednak daleko idšca ostrożnoœć. Można tu usłyszeć, że dopóki Trybunał Konstytucji nie anuluje, albo przynajmniej zasadniczo nie zmodyfikuje nowej ustawy o IPN, wielu ludzi obawia się potępiać udział niektórych Polaków w Holokauœcie w obawie przed groŸbš kar.

– Wiemy, że najważniejszy polscy przywódcy chcš jak najszybciej przełamać kryzys. Ale bez decyzji Trybunału, sprawa nie jest rozwišzana – mówiš „Rz" Ÿródła w Jerozolimie.

W IPN można natomiast usłyszeć, że choć do prokuratury docierajš doniesienia o możliwym popełnieniu przestępstw w myœl znowelizowanej ustawy, to sš one badane „z wyjštkowš drobiazgowoœciš". Chodzi o grę na czas, zanim ustawa nie zostanie zmieniona.

Innym problemem jest fala antysemityzmu, jakš wywołała nowelizacja ustawy. Opublikowany w œrodę raport Œwiatowego Kongresu Żydów nie wyróżnia pod tym względem w jakiœ specjalny sposób Polski. Przeciwnie, wskazuje on na rosnšcš falę agresji przeciw Żydom przede wszystkim w krajach zachodniej Europy, w tym w Wielkiej Brytanii w zwišzku z brexitem i Francji z powodu rosnšcego znaczenie skrajnej prawicy. Ale zdaniem rzšdowych Ÿródeł w Jerozolimie, sytuacja w Polsce może się jeszcze pogorszyć, jeœli spór o pamięć o Holokauœcie nie zostanie zażegnany.

Ten niepokój podzielajš Żydzi na całym œwiecie.

– W ostatnich dniach przyjęliœmy w Jewish Cultural Center (JCC) w Krakowie tysišce Żydów z bardzo wielu krajów. Wszyscy dopytujš się o ustawę o Holokauœcie. Ale też widzš odradzajšce się życie żydowskie w Polsce, to dla nich obraz bardzo budujšcy. Widzš rozwijajšcy się kraj: przed Marszem Żywych hotele w Krakowie były pełne, zorganizowano wiele imprez. Mam wrażenie, że od dwóch miesięcy fala antysemityzmu, która w szczególnoœci rozlała się po polskim internecie, opada – mówi „Rz" założyciel krakowskiego JCC, Jonathan Orstein. Na razie podobny oœrodek istnieje tylko w Warszawie, ale być może powstanš kolejne w Gdańsku i Wrocławiu.