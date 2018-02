Zwi Raw-Ner: Dialog jak za czasów PRL

Obama też popełnił błšd w sprawie Holokaustu, ale Morawiecki musi wiedzieć lepiej – uważa Zwi Raw-Ner, były ambasador Izraela.

Rzeczpospolita: Na budynku polskiej ambasady w Tel Awiwie pojawiły się swastyki, premier Netanjahu ostrzega, że nie zaakceptuje oceny Holokaustu szefa polskiego rzšdu. 30 lat budowy dobrych stosunków Polski z Izraelem właœnie zostało zniweczone?

Zwi Raw-Ner, były ambasador Izraela w Polsce: Do tej pory mogliœmy o Holokauœcie ze sobš rozmawiać. Był dialog – lepszy, gorszy – ale był. Nauczycieli, historyków, dziennikarzy. Nowelizacja ustawy o IPN przyniosła penalizację wypowiedzi. Tacy historycy jak Jan Tomasz Gross czy Jan Grabowski bojš się przyjechać do Polski. Jak to wyglšda? Tak było ostatni raz w czasach komunistycznych.

W Warszawie chciano położyć kres oskarżeniom, że były polskie obozy zagłady...

Nie pamiętam, aby jakiœ normalny, wykształcony człowiek w Izraelu umyœlnie powiedział, że istniały polskie obozy œmierci! Owszem, były wypadki, nawet Barack Obama użył tego wyrażenia, za co póŸniej przeprosił. Ale my w tej sprawie byliœmy z wami! W Izraelu budowaliœmy lobby, aby UNESCO oficjalnie okreœliło Auschwitz jako „nazistowski niemiecki obóz œmierci".

W Izraelu wybuchła jednak nagonka na Polskę, słychać głosy, że Polacy na równi z Niemcami sš odpowiedzialni za Holokaust. A przecież nawet zakładajšc, jak to robi Jan Grabowski, że Polacy sš bezpoœrednio i poœrednio odpowiedzialni za œmierć 200 tys. Żydów, to nadal ta wina pozostaje niewspółmierna do tego, co robili Niemcy, Ukraińcy czy Węgrzy. Skšd w Izraelu taki antypolonizm?

Ja się z tymi oskarżeniami wobec całego polskiego narodu oczywiœcie nie zgadzam. Polska była pierwszš ofiarš III Rzeszy – my to wiemy. Hitlerowcy zabili 3 miliony Polaków katolików, przynajmniej 100 tys. zgładzono w Auschwitz-Birkenau. W Polsce nie było jak we Francji, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Chorwacji faszystowskich rzšdów współpracujšcych z Hitlerem. To wie bardzo wielu ludzi w Izraelu. Tu jest wielu przyjaciół Polski. Tylko kto ten konflikt zaczšł? Czy wypowiedŸ premiera Morawieckiego w Monachium nie jest dolewaniem oliwy do ognia? Albo kiedy dyrektor TVP 2 Marcin Wolski mówi, że istniały żydowskie obozy zagłady, a doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz twierdzi, że Żydzi w czasie Holokaustu byli bierni? W Izraelu słyszymy, że w Polsce wybuchła fala antysemityzmu porównywalna do tej z marca 1968 r., kiedy partia komunistyczna prowadziła kampanię przeciw Żydom. Jak można było przyjšć tę ustawę w wigilię Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu? Słyszałem wtedy od kolegów w Niemczech, jak sš zadowoleni, że wreszcie nie mówi się w tym kontekœcie o ich kraju, tylko o tym, co Polacy robili lub nie robili w czasie wojny. A potem? Premierzy Netanjahu i Morawiecki uzgodnili powołanie wspólnej komisji do rozwišzania tej sprawy, a mimo to dwa dni póŸniej Senat przyjšł ustawę o IPN. A za dwa kolejne dni podpisał jš prezydent. Choć posłał jš do Trybunału Konstytucyjnego, co się z niš stanie, nie wiemy. Czy ta polsko-izraelska komisja ma teraz prowadzić dialog z Trybunałem?

Zaraz po ataku na Morawieckiego Netanjahu spotkał się w Monachium z kanclerzem Sebastianem Kurzem, którego rzšd tworzy partia neofaszystowska, i chwalił go za to, jak „wiele robi dla Izraela". To jest równe traktowanie Polski i Austrii?

Znowu: w Izraelu ludzie dokładnie wiedzš, jaka była rola nazistów austriackich w Holokauœcie. I wiedzš, że w skład koalicji rzšdowej w Austrii wchodzš neofaszyœci. Ale może Austria była trochę mšdrzejsza od Polski, skoro kanclerz Kurz oœwiadczył, że odcina się od poglšdów skrajnej prawicy, nie podważa roli Austrii w Holokauœcie?

Lider Partii Pracy Awi Gabbaj porównuje wypowiedŸ Morawieckiego do kłamstwa oœwięcimskiego, przywódca opozycyjnej Jesz Atid Jair Lapid uważa, że deklaracja premiera zdradza głęboko zakorzeniony antysemityzm. Licytacja oskarżeń przeciw Polsce nie stała się elementem kampanii wyborczej w Izraelu?

Nie wiemy, kiedy będš wybory do Knesetu. Mnie także zaskoczyła tak mocna reakcja polityków w Izraelu na ustawę o IPN. Ale tu naprawdę nie chodzi tylko o rozgrywkę politycznš, sprawa jest dużo głębsza, bo Holokaust to u nas temat niezwykle emocjonalny. Na poczštku tego tygodnia w Knesecie z inicjatywy Partii Pracy będzie prowadzona debata nad apelem do premiera o odwołanie z Warszawy ambasador Izraela. Nawet jeœli poprze to większoœć deputowanych, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie: Beniamin Netanjahu jest bardzo doœwiadczony, wie, że to byłby błšd.

A może Morawiecki poruszył temat, który w Izraelu jest tabu: o nagannej postawie niektórych Żydów w czasie Holokaustu?

Nie, tu nie ma żadnego tabu, my o tym rozmawiamy. I w Izraelu nikt nie miał pretensji do Morawieckiego, że mówi, iż byli też żydowscy zbrodniarze. Tylko w jakim kontekœcie on o tym mówi! W Izraelu w latach 50. i 60. było kilku Żydów skazanych za zbrodnie z okresu okupacji, które popełnili jako kapo, jako szefowie w gettach. Ale nawet tych nielicznych przypadków nie można porównać ze zbrodniami niemieckimi czy ukraińskimi. Przecież ci ludzie nie byli wolni, tylko zostali skazani na zagładę, a Niemcy zrobili z nich liderów w obozach czy gettach. Takim człowiekiem był zwierzchnik getta łódzkiego Chaim Rumkowski, który zachowywał się brutalnie wobec rodaków, ale którego Niemcy wysłali w ostatnim transporcie po likwidacji getta do Auschwitz. To nie chodzi o temat tabu, tylko o wrażliwoœć. Można o tym rozmawiać, ale trzeba to robić bardzo ostrożnie.

A może Izrael czegoœ nie dopatrzył, gdy w Polsce pracowano nad tš ustawš?

Byłem wtedy podsekretarzem stanu w MSZ odpowiedzialnym za stosunki z Rosjš, nie zajmowałem się tš sprawš bezpoœrednio. Ale trudno mi uwierzyć, że ktoœ po stronie izraelskiej mógłby powiedzieć polskim władzom, że taka ustawa będzie w porzšdku. Jestem przekonany, że każdy z naszych dyplomatów, przyjaciół Polski, powiedziałby: nie idŸcie tš drogš!

W głosowaniu w ONZ Polska była jedynym dużym krajem Unii, który nie odrzucił decyzji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela, tylko wstrzymał się od głosu. Izrael może sobie pozwolić na utratę takiego sojusznika?

Nie może. Polska była dla nas dotšd krajem bardzo bliskim. Mieliœmy wielokrotnie spotkania międzyrzšdowe. Ludziom takim jak Szewach Weiss czy ja, przyjaciołom Polski, jest niezwykle przykryto, że wasz kraj ma teraz na œwiecie tak fatalnš ocenę swojej roli historycznej, bo inni sš mšdrzejsi i nic o tym nie mówiš. Ale nawet my nie możemy akceptować tej ustawy.

Mniej Izraelczyków będzie teraz przyjeżdżało do Polski?

Ku mojemu wielkiemu zadowoleniu w ostatnich latach do Polski przyjeżdżało doœć dużo Izraelczyków już nie po to, aby zobaczyć obozy, szukać pozostałoœci po Holokauœcie, ale i na zakupy, do polskich sklepów, gdzie ceny sš wyraŸnie niższe niż u nas. A także dlatego, że Polska jest pięknym krajem, że przyjemnie odwiedzić Sopot, podziwiać Kraków, odpoczywać na Mazurach. Nie sšdzę, aby to się skończyło, ale chętnych z naszej strony może być mniej.

Spektakularny gest ze strony Polski, jak przeniesienie ambasady do Jerozolimy, pozwoliłyby przezwyciężyć ten kryzys?

O tym nie pomyœlałem, ale welcome! Zapraszamy! To mogłoby sporo zmienić, dać pozytywny efekt.

A jaka byłaby reakcja na uwzględnienie oczekiwań spadkobierców obywateli polskich żydowskiego pochodzenia w ustawie reprywatyzacyjnej?

Obecny kryzys nie ma z tym zwišzku. Idea, że poprzez denuncjowanie szmalcowników Izrael chciał mieć lepszš pozycję w negocjacjach w sprawie reprywatyzacji, nie ma sensu. To jest zresztš kwestia bardzo skomplikowana, która tylko w niewielkim stopniu dotyczy Żydów. Byłem na konferencji w tej sprawie w Warszawie, tam było stu uczestników, którzy mieli postulaty do polskiego rzšdu, ale tylko dwóch reprezentowało Żydów. Reszta to przedstawiciele Koœcioła, chłopi, szlachta itd. Nie, to, co trzeba zrobić w pierwszej kolejnoœci, to zatrzymać falę antysemityzmu w Polsce. Żyjemy w wolnych krajach, wszyscy mogš mówić, co chcš, i tak ma być. Ale trzeba uspokoić nastroje, może zorganizować jakšœ konferencję historycznš? Oczywiœcie gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł przeciw tej ustawie, to sytuacja by się poprawiła, ale nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Z drugiej strony jeœli się okaże, że jakiœ historyk z Polski, Izraela czy Ameryki zostanie z powodu tej ustawy aresztowany, to dla polsko-izraelskich stosunków będzie to po prostu tragedia! Najważniejsze, aby przestano mówić w Polsce takie rzeczy jak to, że Żydzi byli w czasie Holokaustu pasywni, że mordowali razem z Niemcami, Ukraińcami. Pan Morawiecki to szlachetny przywódca, każdy popełnia błędy, jak już wspomniałem, prezydent Obama też mówił o polskich obozach, czegoœ nie wiedział. Ale w tych sprawach polski premier powinien wiedzieć lepiej.

