Prezydent Izraela: Tak, Żydzi byli mordowani również przez Polaków

- Stoimy dziœ tutaj, abyœmy z tego miejsca wiedzieli, że nie ma czegoœ takiego jak sprawiedliwoœć. W tym miejscu, gdzie popioły naszych braci i sióstr oddane zostały ziemi, sprawiedliwoœć nigdy nie nadejdzie. Nie spodziewamy się sprawiedliwoœci w Europie, która chce zbyt szybko zapomnieć, wypaczyć, pozbawić się pamięci, zaprzeczyć, zniszczyć to - mówił Reuven Riwlin, prezydent Izraela, w czasie uroczystoœci przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu w Brzezince.

Prezydenci Polski i Izraela przemawiali po Marszu Żywych, w którym wzięło udział ok. 12 tys. osób. Uczestnicy przeszli sprzed bramy obozowej z napisem "Arbeit macht frei" w byłym niemieckim obozie Auschwitz I do byłego Auschwitz II-Birkenau.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prezydent Riwlin stwierdził w swoim przemówieniu, że polski naród "ledwo dał radę przeżyć II wojnę œwiatowš". - W 1939 roku Polska stała się największym polem œmierci, morderstwa i zniszczenia w całej Europie - ocenił, zauważajšc, że to Polacy sš najliczniejszš nacjš wœród Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata. - Oni również sš zapamiętani i będš pamiętani i czczeni. Każdy z nich oddzielnie - zapewnił.

- Tak, to Niemcy stworzyli obozy, ale nasi ludzie nie byli mordowani tylko w tych obozach - zastrzegł Riwlin. - Członkowie naszego narodu byli zdradzani przez tych, z którymi żyli ramię w ramię we Francji, Holandii, Belgii, byli mordowani przez Ukraińców, Litwinów oraz tak, również przez Polaków - podkreœlił. - Ci, którzy przeżyli Holokaust, wrócili po wojnie, bardzo często spotykali się z wrogoœciš - dodał.

Odnoszšc się do budzšcej kontrowersje nowelizacji ustawy o IPN, prezydent Izraela stwierdził, że "żaden naród nie jest w stanie poprzez legislatywę zarzšdzić zapomnienia". - Żadna legislatywa nie może przykryć krwi, żaden własny interes nie może przykryć antysemityzmu, rasizmu, nienawiœci do innych ludzi, ani w Austrii, ani we Francji, ani w Holandii, ani w Belgii, ani przede wszystkim w Niemczech - mówił.

Riwlin zaapelował, by stworzyć instytut badawczy, "abyœmy razem - my Polacy i Żydzi - badali co się stało, abyœmy mogli zagwarantować, że nigdy nie powtórzy się to znowu".

Z kolei polski prezydent Andrzej Duda podkreœlił, że jego "obecnoœć na Marszu Żywych wraz z prezydentem Izraela jest znakiem czci, jakš Rzeczpospolita składa ofiarom niemieckiego ludobójstwa i troski o ich upamiętnienie". - Spotykamy się, aby zamanifestować, że demoniczny plan Niemców nie powiódł się. Eksterminacja pochłonęła 6 mln istnień ludzkich, w tym 3 mln obywateli Polski, Rzeczypospolitej, obywateli pochodzenia żydowskiego - podkreœlił.

- Mój kraj przez tysišc lat był dla narodu żydowskiego (...) goœcinnym, bezpiecznym domem. Byliœmy razem współobywatelami jednego suwerennego państwa, razem walczyliœmy o odzyskanie wolnej Polski w latach 1918-1920, wspólnie jš budowaliœmy - mówił Andrzej Duda, dodajšc, że współpraca Polaków i Żydów została "brutalnie przerwana" przez Niemców. Dodał, że "wielu Polaków, na różne sposoby, starało się nieœć ratunek Żydom".

- Dzisiaj z szacunkiem, podziwem i sympatiš patrzymy na państwo Izrael, które za miesišc będzie obchodzić 70. rocznicę proklamacji niepodległoœci. Jego istnienie, siła i suwerennoœć to ostateczny dowód klęski niemieckich zbrodniarzy. Nazistowski plan zagłady nie powiódł się, naród żydowski ocalał i niechaj nigdy więcej nikt nie oœmieli się podnieœć na naród żydowski ręki - dodał polski prezydent.