Onet: Prezydent i premier z sankcjami od USA. MSZ zaprzecza

Do czasu przyjęcia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej prezydent Donald Trump ani wiceprezydent Mike Pence nie będš się spotykać z prezydentem Andrzejem Dudš i premierem Mateuszem Morawiecki. O szczególnych sankcjach wobec polskich władz informuje Onet.pl. - Ktoœ próbuje mšcić wodę - zaprzeczył Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych.

"Dziennikarze Onetu zdobyli dokumenty, pokazujšce potężny kryzys w relacjach polskiego rzšdu z Amerykanami, wywołany przyjęciem ustawy o IPN. Choć rzšd oficjalnie robi dobrš minę do złej gry, to lektura owych dokumentów pokazuje jasno: w cišgu ostatniego ćwierćwiecza relacje z USA nie były tak napięte" - czytamy w Onecie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Portal powołuje się m.in. na notatkę po spotkaniu polskich dyplomatów z Wessem Mitchellem, jednym z bliskich współpracowników sekretarza stanu USA Rexa Tillersona. Miał on zapowiedzieć, że USA wprowadzajš dla polskich władz zakaz kontaktów dwustronnych na najwyższym szczeblu Białego Domu, a w Kongresie narastajš nastroje antypolskie. Mitchell miał też przestrzegać, że jeżeli polski rzšd nie ustšpi ws. ustawy o IPN, to może dojœć do blokady finansowania współpracy wojskowej.

Według Onetu z misjš naprawiania stosunków udał się do USA wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski, wysłany przez premiera. Spotkał się m.in. z Mitchellem.

Wiceszef dyplomacji: Ktoœ próbuje mšcić wodę

- Prawdy w tym artykule jest tyle, że ambasada nasza w USA spotyka się z dyplomatami amerykańskimi, że pisze do Warszawy, wysyła do Warszawy notatki - mówił we wtorek rano w TVN24 wiceszef polskiej dyplomacji Bartosz Cichocki, dodajšc, że w najbliższym czasie nie było żadnych zaplanowanych spotkań Trumpa i Pence'a z polskimi władzami.

- Nie było żadnego ultimatum tego rodzaju. Strona USA wyrażała zaniepokojenie, pytania o ustawę o IPN jeszcze na etapie projektu. Ma nadal swoje wštpliwoœci, jesteœmy w kontakcie z dyplomatami amerykańskimi. Nie ma w tych kontaktach języka ultimatów - ocenił Cichocki.

Minister zaprzeczył, by Marek Magierowski udał się do USA z "misjš ratunkowš". - To, że się odbyła wizyta, że kolega minister Marek Magierowski miał bardzo intensywny grafik rozmów, pokazuje, że substancji jest dużo w naszych relacjach i że nikt nie używa "szlabanów", więc nie rozumiem zupełnie tych tez. Ktoœ próbuje mšcić wodę - mówił.

- Strona amerykańska faktycznie od poczštku, bardzo uczciwie sygnalizuje ten problem. On wynika z faktu, że w USA nie można penalizować jakichkolwiek wypowiedzi, a w Europie jest inaczej. W Europie zgodziliœmy się w gronie kilkunastu państw, że jeœli chodzi o niektóre szczególne kwestie, szczególne wartoœci, takie właœnie, jak prawda o Holokauœcie, to podważanie tej prawdy może być œcigane, karane nawet pozbawieniem wolnoœci. Tak jest w 16 państwach europejskich, tak jest też w Izraelu - wyjaœniał Cichocki.