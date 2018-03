Kwaśniewski: Ten błąd będziemy odrabiać latami

Władza Rzeczpospolitej Polskiej postawiła relacje z naszymi wieloletnimi, tradycyjnymi, ważnymi sojusznikami w stan kryzysu - powiedział były prezydent Aleksander Kwaœniewski.

Kwaœniewski mówił w "Faktach po Faktach", że "złš i niepotrzebnš" ustawę o IPN uchwalił Sejm. Ale - przypomina, był jeszcze Senat, który, œwiadomy awantury, jaka toczy się wokół ustawy, mógł zwolnić, poprosić o konsultacje.

- A Senat przyspieszył i to dopiero jest prawdziwy problem, bo to już jest obrażanie naszych partnerów - mówił były prezydent.

Według polityka uchwalenie tej ustawy było błędem, który będzie kosztował Polskę bardzo wiele. Już teraz, jego zdaniem, w stosunkach z USA Polska znalazła się "w gronie sojuszników, do których sš pretensje".

Tymczasem, zdaniem Kwaœniewskiego, wprowadzanie kar za obarczanie Polski współodpowiedzialnoœciš za Holokaust mija się z celem. Walka ze sformułowaniem "polskie obozy koncentracyjne", toczona metodami dyplomatycznymi, była skuteczna, a karanie osób, które często z ignorancji lub niewiedzy takich słów używajš, byłoby trudne do przeprowadzenia.

Ponadto, jak twierdzi Aleksander Kwaœniewski, uchwalenie tej ustawy było ogromnym błędem, za który Polsce przyjdzie płacić latami. Nie doœć, że ustawa o IPN pogorszyła stosunki Polski z USA i Izraelem, to przywróciła to życia krzywdzšce stereotypy na temat Polaków za granicš i obudziła drzemišcy wœród nich antysemityzm.

- To co, zrobił pan Jaki z większoœciš w Sejmie i Senacie to jest po prostu krzywda dla Polski. To jest wielka strata i coœ, co będziemy odrabiać latami - mówił były prezydent.